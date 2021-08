Sueños colapsados, terror ante la amenaza de una nueva esclavitud, temor por la vida, el presente y el futuro. Esto expresan testimonios de mujeres afganas publicados en la prensa internacional durante el avance de los talibanes hacia Kabul, capital de un país que ha vivido 40 años de guerra, presa de las ambiciones geopolíticas de dos imperios, Rusia y Estados Unidos, que tomaron este territorio para sus juegos bélicos. Ante esta catástrofe, escritoras y periodistas españolas han llamado a la consciencia y la solidaridad internacionales que, aun si es sólo un primer gesto solidario, invita a reflexionar sobre la dignidad humana en un mundo en crisis.

No hace falta ser experta en política afgana para señalar la gravedad de la caída de Kabul tras 20 años de ocupación estadounidense. Los testimonios de periodistas desde los años 90 expusieron ante el mundo los extremos de la misoginia talibana: niñas vetadas de la escuela, mujeres marginadas del espacio público, sometidas a la autoridad de un varón hasta para salir a la calle, obligadas a tapar su cuerpo bajo la burka, apedreadas si son acusadas de adulterio. El peso de este pasado infausto y los hechos que se han reportado acerca del comportamiento de los hombres barbados en su camino hacia la capital restan credibilidad al discurso, pretendidamente moderado, de los ahora vencedores que prometen "garantizar los derechos de todos los afganos bajo la ley islámica". Las leyes las interpretan los hombres y ya desde su ortodoxia fanática la han interpretado contra aquéllas a quienes no consideran seres humanos sino propiedad de los hombres.

Así lo entienden mujeres como la periodista anónima que pide rezar por ella mientras huye en busca de un lugar seguro, bajo una burka, que hoy representa para muchas "un medio de salvar la vida" aunque también les signifique "esclavitud". A su vez, una estudiante de 24 años expresa en un desgarrador testimonio (The Guardian, 15 de agosto) su desesperación por tener que abandonar la universidad, donde pronto se graduaría, para encerrarse en casa, "quemar todo lo que he logrado" y olvidar gustos como pintarse las uñas, duramente castigados por los fanáticos en el poder. Con sólo 24 años, ha vivido 20 años bajo el régimen controlado por Estados Unidos, impuesto también por las armas pero que abrió a las mujeres y niñas puertas hacia la igualdad. "Como mujer, me siento víctima de una guerra política que empezaron hombres", escribe.

Y sí, en 2001 y 2003 otros hombres impulsaron la "guerra justa" contra Afganistán e Irak para "combatir el terrorismo", y, según algunos, "liberar a las mujeres", cuando las guerras no garantizan paz ni cambios culturales duraderos. Hoy, los sucesores de aquéllos dejan a millones de niñas y mujeres a merced del terror misógino que a ellos no les quitará el sueño porque los derechos de las mujeres eran sólo un pretexto para seguir jugando a la guerra imperial.

Las niñas y mujeres afganas no merecen la indiferencia que hoy muestran Estados Unidos y otras potencias. El llamado de las escritoras españolas y mujeres de todo el mundo a la comunidad internacional a "abrir las puertas" a afganos y afganas, que implica exigir a los talibanes que mantengan abiertas las fronteras, que en los vuelos de repatriación los países incluyan al mayor número de afganos y den preferencia a las mujeres en mayor riesgo, aunque no hayan trabajado para Occidente, es un primer gesto solidario, a la vez utópico e insuficiente, necesario (https://t.co/DkH5nCSO6o).

En un mundo donde la Comunidad Europea tolera el autoritarismo de Erdogan con tal de contener la migración, donde Estados Unidos usa a México como tapón y donde el derecho de asilo se desvanece, las feministas del mundo tendremos que plantear exigencias más radicales, retomar la tradición del feminismo pacifista, seguir desmontando ideologías políticas y religiosas y trabajar más por una paz duradera y una igualdad real para todas.

