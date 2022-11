¡Asistir a la marcha!

Al menos nosotros, no escuchamos consignas personalizadas o injuriosas, únicamente en defensa del amenazado INE y en apoyo de México, al cual perciben mancillado como país.

Claudia Sheinbaum no deseaba que llegáramos a la manifestación. En el camino, nos encontramos con desvíos de tránsito imprevistos y obstáculos callejeros impensados. Después de muchas peripecias de manejo, logramos por fin estacionar. Ya en la avenida Reforma me sorprendió la inmensidad de la muchedumbre que se había congregado para protestar. Una de mis primeras intenciones fue la ubicación de provocadores. Los detecté hasta el cruce con Insurgentes, justo sobre el monumento a Cuauhtémoc. Con sus pancartas y un megáfono, les brindaba protección una valla de granaderos fuertemente pertrechados. Pero el efecto crítico de esos provocadores era completamente anulado, tan solo por el inmenso número de los manifestantes que pasaban.

Otra de mis motivaciones, fue leer el estado de ánimo en los rostros de los manifestantes. En los varios cientos que pude contemplar no percibí actitudes de rencor, pero sí de determinación. Determinación para defender la autonomía de una institución a la que sienten amenazada. Al menos nosotros, no escuchamos consignas personalizadas o injuriosas, únicamente en defensa del amenazado INE y en apoyo de México, al cual perciben mancillado como país. En el desenvolvimiento del episodio, el presidente AMLO y su gobierno mostraron insensibilidad política y humana. No vislumbraron la indignación que estaba aflorando en grandes masas de la ciudadanía el intento de que la aplanadora destructiva de la 4T apachurre a Lorenzo Córdova y a Ciro Murayama.

Al final, busqué el diálogo con marchistas. Capté en sus respuestas una sensación de satisfacción y complacencia. En lo personal, no comparto en lo absoluto esos sentimientos. Al contrario. Las inmensas e impresionantes marchas del domingo, no mermaron en nada el poder que tiene el presidente. Con todo el pesar de mi corazón, tan solo lo volverán más peligroso, acicateado por el coraje y la frustración. Esas marchas y sus efectos marcarán inexorablemente un parteaguas para el régimen y su líder, un parteaguas que los meterá en una pendiente con gran asimetría. A partir de ahora, el presidente y su gobierno dispondrán de suficiente capacidad para seguir haciendo daño, pero no para paliar sus consecuencias más perjudiciales y menos para enmendar el rumbo. Ya no habrá posibilidad ni tiempo para modificar la ruta. Ni aunque se modere en el sentido de la conciliación, la retórica en las conferencias mañaneras. Ni aun revirtiendo las acciones más controvertidas de la administración. Ni suspendiendo los trabajos en los elefantes blancos emblemáticos del régimen.

