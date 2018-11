El péndulo se mueve de un extremo a otro. El ideal de un gobierno de las personas para las personas se desvanece conforme avanzan la mentira y la manipulación disfrazadas de ropajes republicanos y democráticos. La democracia se ha corrompido, se ha desvirtuado, se ha devaluado. No hay nada más peligroso que el engaño masivo.

Aunque México cuenta con instituciones tan valiosas y sólidas como el INE, mantener viva y vibrante una democracia implica mucho más que tener elecciones limpias y transparentes. La democracia representativa hoy no se cuestiona. El problema, la maña y el truco están en lo que están queriendo vendernos como “democracia participativa”.

Independientemente del pacto de impunidad sellado meses antes de las elecciones entre el gobierno saliente y el entrante, a su corta edad, la democracia mexicana está bajo la peor amenaza. No solamente es la concentración de poder la que la pone en riesgo, vayamos un paso más lejos.

Son muchos los países en que, como consecuencia de las fallas inminentes de un sistema que se ha sostenido en el ego, millones de ciudadanos desencantados buscan opciones que suenen, parezcan o apunten a ser antisistema. Sin duda es momento de repensarlo todo. El problema es el engaño masivo en el que muchos de los que se venden como opción diferente no sólo suelen ser lo mismo, pero incluso llegan a ser mucho peores.

The Economist explica por qué las democracias están bajo la amenaza de líderes autocráticos. Aunque los casos más evidentes son China, Turquía, Rusia o Venezuela, entre muchos otros, en México no estamos exentos ni lejos de vivir una pesadilla como ésta. Ser conscientes de la amenaza es el primer paso para anticiparnos y evitar que lleguemos a un extremo como ésos.

De acuerdo con The Economist, los síntomas o etapas que indican cuando las democracias están bajo ataque y en declive son: 1. Hay un líder carismático que promete salvar a su pueblo; 2. Encuentra y señala un enemigo (pues, enojada, su base de votantes quiere alguien a quien culpar); 3. Ataca a las instituciones democráticas (incluyendo a la prensa y al sistema de justicia), y 4. Busca reprimir y destruir a la oposición.

A unos días de empezar este nuevo “juego”, México ya se ve en este espejo. No podemos ser ingenuos, no podemos ser indiferentes, no podemos minimizar los riesgos cuando el camino está repleto de señales. Nos jugamos todo, nuestro futuro, nuestros sueños, nuestras mejores y mayores posibilidades de desarrollarnos y de ayudar a que otros lo hagan. Salgamos a la cancha de una manera nueva, organicémonos, unámonos y defendamos a México de todas las formas posibles. ¡No permitamos que maten nuestra democracia!