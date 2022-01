Nadie esperaba que el gobierno de Estados Unidos se declarara fan de la reforma eléctrica promovida por el gobierno mexicano. Pero tampoco se esperaba que la más alta funcionaria energética de la Administración de Biden llegara a ser muy explícita sobre sus preocupaciones. Hasta ahora, sus colegas habían sido muy reservados en el tema.

Parece que a esto le apostaba el presidente López Obrador cada vez que decía preventivamente que el gobierno de Estados Unidos seguramente no iba a opinar porque es “muy respetuoso” –como si expresar algún desacuerdo con él fuera irrespetuoso. Y a esto le apostó la secretaria Nahle cuando dijo, apenas esta semana, que el gobierno de Estados Unidos no tenía problema con la iniciativa de reforma –como si la verdad no se fuera a saber.

No funcionó. Hoy ya conocemos la posición del gobierno de Estados Unidos. Y por la forma en la que se transmitió, hay muy poco espacio para la malinterpretación. Durante la visita de la secretaria Jennifer Granholm, cada decisión de comunicación tiene mensajes implícitos que permiten interpretar el nivel de preocupación.

Granholm pudo haber mencionado que el gobierno al que pertenece tiene preocupaciones. Pero escogió adjetivarlas. Son preocupaciones “reales”. El gobierno de Estados Unidos está realmente preocupado.

Su mensaje pudo haberse quedado en la dimensión de protección de los derechos de los inversionistas individuales. Pero al hablar del interés del gobierno de Estados Unidos en colaborar con México en energías limpias y medio ambiente –e inmediatamente después explicar que la reforma eléctrica obstaculiza esos esfuerzos– Granholm no estaba siendo sólo diplomáticamente correcta. Estaba pasando el mensaje de que esto también es un tema Estado-Estado.

Esto lo pudo haber dicho en alguna de las reuniones. Pero las agencias han aclarado que lo dijo “expresamente” en “cada reunión” que sostuvo. En palabras del embajador Salazar, además, la visita de la secretaria Granholm fue “histórica”: nunca antes un(a) secretario(a) de energía de Estados Unidos se había reunido con todo el liderazgo de la legislatura, el presidente de México, los secretarios de gabinete, el sector privado y la sociedad civil. ¿Es una coincidencia que el roadshow haya sido tan amplio?

Aun así, pudo haberlo dejado como comentario a puertas cerradas. Pero no. Usó los vehículos de más amplia distribución. Lo puso en un comunicado, en un tweet y, por si hubiera duda de que estaba yendo más allá de la tradición en una visita regular, hasta video con el embajador grabó.

Finalmente, se pudo haber alimentado la interpretación de que esto era una postura individual, sólo del Departamento de Energía. Pero se han tomado varias medidas para mostrar justo lo contrario. El sábado apareció una carta firmada conjuntamente por las titulares del departamento de energía, el departamento de comercio y el US Trade Representative en las que responden a un legislador republicano. Le dicen que comparten sus preocupaciones sobre México y están tomando acción. Funcionarios y legisladores, republicanos y demócratas: están juntos en esto.

No hay vuelta atrás. A pesar de todos los esfuerzos del gobierno mexicano por ocultarlo, hoy sabemos que el gobierno de Estados Unidos tiene preocupaciones reales por la reforma. Sabemos que López Obrador las considera relevantes –si no, ¿por qué tanto rollo para buscar inhibirlas y esconderlas? Solo queda decidir si ignorar, atender o confrontar. Ojalá gane la prudencia. Pero los precedentes son preocupantes.

