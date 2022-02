El viernes pasado por la noche, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) difundió este texto a través de su cuenta @MXvsCORRUPCION: “#ÚltimaHora: El sistema usado por agentes de bienes raíces en Texas no reporta la renta de la casa que durante un año ocupó el hijo de AMLO; si la transacción se hizo, fue ‘por fuera’, o bien la casa fue prestada gratis por el ejecutivo de Baker Hughes”.

El tuit contenía una liga al sitio contralacorrupcion.mx, también de MCCI, que lleva a los lectores a un artículo titulado “LA RENTA DE LA CASA EN HOUSTON DE JOSÉ RAMÓN NUNCA FUE REGISTRADA” en el sistema que en Texas utilizan los agentes de bienes raíces o MLS (Multiple Listing Service) de HAR (Houston Area Realtors).

De acuerdo con agentes inmobiliarios que fueron consultados, pero no identificados por MCCI, “Si rentaron la casa, tienen que declarar en el sistema de HAR (...) La única opción es que lo hayan hecho por fuera, sin usar un agente. Era obligación del agente publicar esa información”.

Esa misma noche le pedí a una amiga que ha rentado propiedades inmobiliarias en Texas que opinará sobre el artículo arriba referido. Esto es lo que comentó: “La mayoría de las rentas son de dueño a inquilino, con un contrato muy estándar. No es ‘por fuera’. Luego, el dueño tiene que reportar esos ingresos en su declaración de impuestos”.

En cuanto a la obligación de dar de alta el contrato de renta en el MLS: “Si es privado no. Nadie registra contratos privados y no todas las casas que se venden o rentan se ponen en MLS. No es obligatorio”. Como tampoco es obligatorio que un agente inmobiliario con licencia pertenezca al HAR u otra asociación similar como puede ser Texas Realtors.

Con base en la información que obtuve, al día siguiente respondí así al tuit de MCCI: “¿Cuál sistema es este? ¿Podría @MXvsCORRUPCION ampliar la información? Así como le exigimos a #AMLO que compruebe lo que dice, también debemos exigirle a @MXvsCORRUPCION que compruebe la información que difunde. ¿Por qué es bueno exigírselo a uno pero no al otro?”.

De inmediato fui descalificado por la mayoría de quienes vieron mi tuit por haber osado cuestionar lo que difundió MCCI, organización que he apoyado, apoyo y seguiré apoyando, pero que cuestionaré cuando los datos que difunda no sean claros, tal como cuestiono al presidente Andrés Manuel López Obrador cuando proporciona cifras que no son reales o afirma algo sin sustentarlo.

Ayer se difundieron los resultados de una investigación realizada por R. McConnell Group, un despacho de abogados especializado en investigar a ejecutivos y profesionales y verificar que estos y las empresas en donde trabajan cumplan con la ley. La investigación concluye que no hubo ni conflictos de interés ni violación de alguna ley en el caso de la casa. Añade que “en el estado de Texas, no existe obligación legal para registrar los contratos de arrendamiento en Multiple Listing Services (MLS), Houston Association of Realtors (HAR) o servicios de lista similares”.

Hasta ayer MCCI no había desmentido a los agentes inmobiliarios que supuestamente consultó.

