Ascenso y caída de la corporación de beneficio social

El surgimiento del orden neoliberalen las décadas de 1970 y 1980 coincidió con la desaparición de la corporación socialmente beneficiosa. Desde entonces, el gobierno federal de Estados Unidos y otras instituciones han logrado compensar la pérdida de solo una parte de las contribuciones más amplias que alguna vez hicieron las grandes empresas

CAMBRIDGE – En su nuevo libro Slouching towards Utopia, el economista J. Bradford DeLong señala, correctamente, que “el laboratorio de investigación industrial y la corporación moderna” fueron las claves para generar un incremento radical en la tasa de innovación científica y tecnológica, y de crecimiento económico, desde 1870 en adelante. DeLong también identifica al Tratado de Detroit, un acuerdo emblemático de 1950 entre General Motors y la United Auto Workers, como una pieza central de la democracia social post-Segunda Guerra Mundial al estilo norteamericano. ¿Pero qué ha pasado con las corporaciones gigantes que generaron décadas de crecimiento financiando al mismo tiempo el seguro médico y las pensiones de sus empleados?

En tanto los descubrimientos científicos suplantaron a los retoques mecánicos como la base de la innovación económicamente significativa a fines del siglo XIX, el financiamiento necesario para la investigación fue proporcionado por las corporaciones que habían nacido con la Segunda Revolución Industrial (acero, ferrocarriles, producción masiva). “En empresas como American Telephone & Telegraph, General Electric, U.S. Steel o DuPont”, escriben David Mowery y Nathan Rosenberg en Technology and the Pursuit of Economic Growth, “el desarrollo de una oficina central sólida estaba íntimamente asociado a la creación o expansión importante de una instalación de investigación central”.

Al destinar sus ganancias monopólicas a la investigación científica y al desarrollo de aplicaciones tecnológicas, estas corporaciones ampliaron su poder de mercado cumpliendo al mismo tiempo un propósito social mayor. Antes de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de Estados Unidos no cumplía este propósito ya que, a partir de la administración Lincoln, había ofrecido un respaldo de investigación federal solo al sector de la agricultura. En 1940, el gobierno norteamericano asignaba más financiamiento de investigación a la agricultura que a todas las agencias constitutivas que conformaban el Departamento de Defensa de posguerra.

Ya sea que debieran sus posiciones a acuerdos formales con el gobierno federal (AT&T), a monopolios de patentes (RCA y Xerox) o a una combinación de investigación innovadora y predominio comercial (DuPont e IBM), los principales laboratorios de investigación estaban en condiciones de invertir más en la ciencia básica de la cual podían evolucionar las innovaciones tecnológicas de relevancia comercial.

Luego vino la Segunda Guerra Mundial. El desempleo cayó al 1% y los principales empleadores norteamericanos, restringidos por los controles salariales, tenían que competir ferozmente por mano de obra. Gracias a un compromiso pragmático con el gobierno, se les permitió ofrecer beneficios adicionales, como seguro médico y pensiones privadas de beneficios definidos. Esto fue posible gracias a un acuerdo impositivo asimétrico para estos beneficios: los empleadores podían deducir los costos y los empleados no tenían que incluirlos como ingresos.

El Tratado de Detroit fue una validación en tiempos de paz del acuerdo y al mismo tiempo una señal amplia para el sector privado, donde la pertenencia a los sindicados había alcanzado un pico en los años 1950 en alrededor de un tercio de la fuerza laboral. Amplió radicalmente el papel que las compañías dominantes habían llegado a desempeñar en las comunidades donde estaba radicadas -fue el periodo anterior a que la primacía de los accionistas pasara a dominar el pensamiento gerencial corporativo.

Sin embargo, en el lapso de una generación, las ganancias monopólicas disponibles para financiar I&D y los beneficios sociales habían pasado a estar bajo una creciente presión. Una tras otra, las grandes compañías tecnológicas de la era de la Segunda Guerra Mundial sucumbieron a las fuerzas de destrucción creativa schumpeteriana y la aplicación de normas antimonopólicas federales.

AT&T e IBM fueron blancos reiterados de la división antimonopolio del Departamento de Justicia; pero vale la pena mencionar que cada instancia de intervención estatal terminó beneficiando directamente a la iniciativa más amplia de la innovación norteamericana. En un decreto de consentimiento de 1956, AT&T acordó licenciar de manera gratuita todas sus patentes que no estaban directamente ligadas a las comunicaciones. Y en una respuesta preventiva al tercer ataque del Departamento de Justicia, en 1969 IBM “desagregó” el software de sus computadoras, creando así una industria de software independiente.

Otros gigantes corporativos experimentaron sus propios fracasos. US Steel fue superada por una combinación de productores extranjeros más eficientes y el surgimiento de mini-acerías domésticas que prosperaron gracias a la chatarra. RCA y Westinghouse cayeron víctimas de una ingeniería financiera miope que entregó capacidad técnica estratégica a cambio de una gratificación de mercado instantánea durante la fiebre de los conglomerados de los años 1980. Las principales patentes de DuPont expiraron y la productividad de sus inversiones en I&D cayeron frente a la feroz competencia internacional.

Aún si los líderes del sector privado del siglo XX se retiraron de la frontera científica y tecnológica, su ausencia estuvo más que compensada por el gobierno federal de Estados Unidos, que llegó a ser el financiador principal de I&D. Con sus raíces en la Oficina de Investigación y Desarrollo Científicos de la Segunda Guerra Mundial, el Departamento de Defensa financió el desarrollo en todas las tecnologías que se combinaron para llevar adelante la revolución digital -desde el silicio hasta el software-. Y para explotar las nuevas oportunidades comerciales por delante, surgió la industria profesional del capital de riesgo, primero para financiar la innovación digital y luego, tras la “guerra contra el cáncer” del presidente Richard Nixon, para lanzar nuevas empresas de biotecnología.

Por el contrario, el papel de las grandes corporaciones en cuanto a brindar asistencia social a sus empleados no fue compensado después de su caída. Peor aún, la Ley Taft-Hartley de 1947 abrió la puerta a las leyes de “derecho a trabajar” a nivel estatal que resultaron ser sumamente efectivas a la hora de reducir la pertenencia a los sindicatos en el sector privado en el curso de las décadas de posguerra.

Para entonces, después de que fracasara el esfuerzo del presidente Harry Truman, en 1949, de crear un seguro médico universal como un derecho federal, la sanción de Medicare y Medicaid por parte del presidente Lyndon B. Johnson marcó los límites de la atención médica financiada públicamente en Estados Unidos. En paralelo, un cambio sistémico de pensiones de beneficios definidos a pensiones de contribuciones definidas trasladó la carga del riesgo de inversión del empleador al empleado. Hoy, las grandes corporaciones que catalizaron la innovación y patrocinaron el bienestar social han surgido y desaparecido, pero el poder de mercado persiste, lo que plantea el interrogante de a dónde están yendo a parar esas ganancias monopólicas.

Durante la era neoliberal que hoy está terminando, surgió una nueva oportunidad para aplicar el exceso de flujo de caja en la forma de recompras de acciones corporativas. Anteriormente, los reguladores prohibían esta práctica como una forma de manipulación del mercado. Pero la Comisión de Valores y Bolsa cambió la regla en 1982. Ahora más del 60% de las empresas norteamericanas recompran sus propias acciones cada año y las cifras anuales de estas compras normalmente exceden el pago de dividendos en efectivo (lo cual no sorprende, dado el tratamiento más favorable que recibieron las ganancias de capital).

El ascenso del orden neoliberal, documentado y analizado tan profusamente en un libro reciente de Gary Gerstle de la Universidad de Cambridge, coincidió con la desaparición de la corporación de beneficio social. Los gigantes tecnológicos digitales de hoy no están ni motivados ni equipados para desempeñar ese papel, que es una de las razones por las que han venido bregando por legitimidad. De cara hacia adelante, una mejor inversión en dinamismo tecnológico y bienestar social, bajo el estrés del cambio climático, en todo caso provendrá predominantemente del sector público. ¿La nueva Ley de CHIPS y Ciencia de Estados Unidos y la Ley de Reducción de la Inflación pueden poner en marcha una nueva era de innovación? Esperemos que sí, aunque esperar no es un verbo activo.

