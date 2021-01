La política económica aplicada por el gobierno mexicano frente a la peor crisis económica registrada en un siglo, está siendo cuestionada.

México está entre los países que menos estímulos fiscales aplicó y evitó endeudarse para apoyar a su planta productiva.

La fórmula que ha “presumido” el presidente Andrés Manuel López Obrador, contrasta con la que aplicaron la mayoría de los países.

Desde el punto de vista de expertos internacionales, esa política retrasará la recuperación de la economía, aumentará el número de quiebras de empresas y provocará mayor desempleo y pobreza.

Frente a los señalamientos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y la agencia calificadora Moody´s, el responsable de las finanzas públicas de México, Arturo Herrera, salió a defender la política de no endeudamiento y el mínimo nivel de apoyo que ofreció el gobierno mexicano a los sectores productivos, para enfrentar los efectos de la pandemia del Covid-19.

“La Constitución prohíbe al gobierno mexicano endeudarse para algo que no sea obra pública productiva; está escrito en piedra”, dice.

El secretario de Hacienda advierte que a diferencia de lo que anuncia (el presidente de Estados Unidos,) Joe Biden, donde se va a endeudar para pagar salarios para que las personas se queden en casa pagándoles 1,400 dólares; eso está estrictamente prohibido en México.

“Eso es algo que olvidan las agencias calificadoras”, asevera.La semana pasada el FMI reveló que México se colocó en el fondo de una lista de 84 países y, al nivel de Uganda, por el reducido apoyo fiscal que ofreció al sector productivo para paliar los efectos nocivos del Covid-19, con apenas el 1% del Producto Interno Bruto en estímulos.

En días pasados el director del Departamento Occidental del FMI, (el mexicano y ex subsecretario de Hacienda y Crédito Público) Alejandro Werner dijo que México pudo hacer más, aprovechando el espacio fiscal que tenía para dirigir recursos a programas focalizados hacia los sectores más afectados por el confinamiento provocado por la pandemia.

Recordó que México tiene acceso al mercado a un costo históricamente bajo y cuenta con el apoyo de organismos multilaterales.

México -agregó- tiene acceso a una de las cuatro Líneas de Crédito Flexible abiertas en el FMI y su nivel de deuda no es exageradamente alto. En consecuencia pudo hacer más con programas para los sectores más afectados.

Por su parte, la agencia calificadora Moody´s puso el dedo en la llaga de la política de no endeudamiento del gobierno mexicano.Dijo que la política fiscal poco agresiva de México ha generado presión en los negocios y hogares y contribuyó muy poco para contener el impacto económico de la pandemia. En consecuencia prevé que continuarán deteriorándose los niveles de ingreso y empleo, y los pequeños negocios continuarán quebrando.Herrera también desmintió a Luis Foncerrada de la American Chamber, quien asegura que sí ha aumentado la deuda y que no se sabe exactamente a qué se destinaron esos recursos.

El secretario de Hacienda asegura que “están claramente equivocados”. La deuda externa creció -explica- porque el tipo de cambio se movió. La deuda externa creció en pesos y no creció en dólares, advierte.“La mayor parte del incremento que se da es porque el PIB cae. Es decir la medida deuda entre PIB, cae porque en el cociente hay una caída del PIB.“De hecho nosotros no podemos endeudarnos más de lo que autoriza el Congreso de la Unión y no nos endeudamos, ni un peso más, ni un peso menos”.Insiste en que si México se hubiera endeudado en 30% como lo hizo Alemania, hubiera sido el equivalente a 8 billones de pesos y tendría que pagar 400,000 millones de pesos de intereses adicionales.México no tiene ese espacio, afirmó el titular de las finanzas públicas.Son las razones de Herrera. Contrastan con las del FMI, Moody´s y la AmCham.