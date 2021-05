Mario Luis Fuentes ha diagnosticado que la economía mexicana enfrenta el peor de los fantasmas: “la recesión con inflación, lo cual implica dolor social que no podrán paliar los programas sociales estrella de este gobierno”.

A pesar de las cortinas de humo de las provocaciones electoreras, la realidad es que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha debido recurrir a las más viejas recetas anticrisis del bagaje neoliberal.

Que en el primer trimestre del 2021 las remesas de los migrantes sumen 10,623 millones de dólares prueba la eficacia de las añejas válvulas de seguridad del “corrupto autoritarismo del pasado”: le economía informal y migración.

IMSS ha paliado las incapacidades de la SSA

Recursos subutilizados o no ejercitados son pálido reflejo de los callejones sin salida en materia de abasto de medicamentos, insumos y equipo al sector salud a que han llevado las necedades de las autoridades de la SSA.

Las ineptitudes de la SSA, de Bienestar, Birmex y otras dependencias ya no pueden ser ocultadas con la retórica de la “corrupción farmacéutica”, porque el desabasto ya se siente a lo largo y lo ancho de la medicina pública y la privada.

Difícil que la UNOPS les destrabe el problema. Como lo dice hoy El Economista, sólo las circunstancias del IMSS y su poder de compra han evitado la debacle a la cual se dirige el sector salud por el encaprichamiento del gobierno.

Los poderes fácticos del crimen organizado

Hace 11 años, en Ciudad Juárez, a un pequeño comercio llegó el IMSS a embargarles. Llamaron a quienes les cobraran protección: Llegaron hombres armados, ahuyentaron a policías y actuarios.

Ganó tiempo el pequeño comerciante para pagarle al IMSS y, claro, no dejó de pagar “protección”. Ese es el control real de las bandas del crimen organizado, no necesariamente cargar con los problemas de un administrador público.

Sólo la soberbia más primitiva lleva a cercar a comunidades como Aguilillas, donde hasta el cuartel se abastece por aire. A esa soberbia primitiva no la someterán con programas que ni siquiera compiten presupuestalmente con las bandas.

Notas en remolino

En el perdón solicitado a los mayas por el gobierno de la República, la titular de Gobernación, Olga Sánchez Cordero dijo que la ceremonia era “una semilla de paz, de reconciliación”. No sabíamos que estábamos en guerra con los mayas, pero, como sea, no dejaron ir la oportunidad para pedir al Ejecutivo un programa de desarrollo. Dinero, pues.... Decretó el Instituto Electoral de CDMX que quienes ingresen a las casillas electorales el próximo seis de junio están obligados a portar cubrebocas, o no se les permitirá votar... Quien hace malabares es el titular de Hacienda, Arturo Herrera, porque en Palacio le aseguraban que recibirían remanentes del Banco de México. Él sabía que no, pero prefirió que la realidad los convenciera de que no... Ya tiene Porfirio Muñoz Ledo la ocasión de reelegirse. Pronto encabezará un evento con Ifigenia Martínez y Cuauhtémoc Cárdenas, los otros dos fundadores del movimiento que impulsó electoralmente a las izquierdas. ¿Los escucharán?...