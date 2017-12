Desconfío de un joven, 38, que para abrir boca traiciona a los dos expresidentes de la República que impulsó su partido. Cualquier trastada puede esperarse de él. Ignorante de la política nacional y experto escalador de la partidaria. Habilidoso y suertudo. Dicen que tiene la virtud de bien hablar y que es buen polemista, cualidad superficial, pero que en los vientos electorales que soplan puede hacer la diferencia. Ojalá que la gente sepa distinguir entre jilguero que canta bonito y pájaro opaco pero que esgrime juicios verdaderos. Formación académica distinguida, si se mira la que tienen los que pululan en el escenario público. Novedad: candidato de un frente informe.

Desconfío del peregrino que recorre hasta el más recóndito rincón del país con 64 años a cuestas. Su vieja campaña, ya rancia, se basa en exabruptos e insultos contra el gobierno y los ricos, así como en proferir dislates: voy a construir refinerías, a amnistiar a los narcos —nomás de sugerirlo ganó su simpatía—, a cancelar el nuevo aeropuerto, etc., etc. Nada más rendidor que la crítica infundada y falaz, total, el pueblo es ignorante y se traga todo. Maestro de manipulación y maquiavelismo. Ejemplos: Morena y la Virgencita; PES y no caen mal milloncejos de votos de los evangélicos, grupo religioso franco apoyador de Trump en EUA y al que se vincula con el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel. Cosas veredes.

Me inspira confianza el de 48 años. Tiene más rica carrera como funcionario público —experiencia— y más sólida formación profesional —conocimiento—. Razones y no emociones, dialogar y convencer y no imponer ni apantallar, fogueo que se requiere y no ideas sacadas del sombrero por el mago ocurrente. Tiene la desventaja de no recurrir a los manoteos, gritos y sombrerazos usuales en los políticos. ¡Insólito!: no es del PRI.

Es posible que una persona, con ejemplo y acciones, combata esa enfermedad centenaria nuestra que es la corrupción. Que no se atribuye a una sola facción sino a todo el organismo. ¿Quién tira la primera piedra? ¿Cuál de los tres podrá lograrlo? ¿El de 38, el de 64 o el de 48? Pedir lo posible: ¿cuál de ellos será capaz de poner al país en una senda de desarrollo estable, sorteando los obstáculos internos y las amenazas externas?