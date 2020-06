Dentro de tres meses arrancará formalmente la madre de todas las batallas electorales de la 4T. Ante la falta de reglas para la reelección y medio centenar de vacantes en los OPLE’S, el INE decidió apurar el paso. ¿Y la Cámara de Diputados?

Alejandro Viedma, representante de Morena ante el Consejo General del INE, adelantó que el presidente de la Junta de Coordinación Política, Mario Delgado, propondría al resto de los líderes parlamentarios reactivar la designación de los cuatro nuevos consejeros del INE, con la realización de entrevistas a los candidatos seleccionados por el Comité Técnico Evaluador.

“Somos conscientes de nuestra responsabilidad. No buscábamos llegar a este escenario (pero) las condiciones nos llevaron a donde estamos actualmente. Siendo muy responsables, quisiéramos cumplir con nuestro mandato constitucional y tener al órgano electoral más importante del país con su integración completa en próximas semanas”, adelantó a sus compañeros del INE, el pasado viernes 19.

Pero la pandemia no amaina y el proceso de selección mantendrá otra semana de suspensión, tras de tres meses de impasse. Agotadas las primeras dos etapas –el examen de conocimiento y la evaluación curricular–, el Comité Técnico de Evaluación informó a la Junta de Coordinación Política que había seleccionado 60 candidatos para integrar las ternas que deberán ser votadas por el Pleno.

Una docena de aspirantes marginados, entre ellos Jorge Alcocer Villanueva, coordinador de asesores de la secretaria Olga Sánchez Cordero, acudieron al Tribunal Electoral del Poder Judicial para exigir el resultado de su evaluación. El 27 de mayo –en sesión no presencial– los magistrados de la Sala Superior determinaron modificar el acuerdo del Comité Evaluador que integró el listado y mientras ocurre la revisión de los exámenes y –eventualmente– se incorporan los nuevos mejores puntajes, están en curso otras nueve impugnaciones.

En cualquier caso, los evaluadores deberán hacer pública la lista de calificaciones individuales obtenidas por cada una de las 60 personas seleccionadas para la fase de entrevistas y deberán dar a conocer el puntaje y las razones que justificaron los resultados de la evaluación de su expediente, a cada uno de los quejosos. En el caso de Juan Ignacio Bilbao Vázquez, persona con discapacidad, se ordenó además al Comité Técnico dé a conocer las razones por las cuales llegó a esa valoración y, particularmente, cómo valoró su condición de persona con discapacidad motriz conforme con el criterio de evaluación relativo al valor democrático de inclusión.

Como notificó el diputado Viedma a los integrantes del Consejo General del INE, la mayoría morenista buscaría elegir a los nuevos consejeros en el próximo periodo extraordinario de sesiones, contemplado originalmente para ocurrir a mediados de la semana que inicia.

La postergación de la situación de máxima alerta en el semáforo sanitario llevaría la convocatoria de los trabajos legislativos a los últimos días del mes. Las entrevistas a los candidatos seleccionados por los evaluadores, en todo caso, ocurrirían por la vía digital y una vez cumplida esa fase, la Junta de Coordinación Política llevaría las ternas al Pleno antes del 15 de julio, a más tardar.

La convocatoria vigente marca que los candidatos serían entrevistados por los integrantes del Comité Evaluador in situ y que una videograbación sería divulgada, tras de que concluyeran tales sesiones. La mayoría de los aspirantes concedía que fueran transmitidas en tiempo real, pero no hay condiciones. El reto ahora es garantizar la confidencialidad de esas reuniones, aunque sean en modalidad a distancia.

A diferencia de la elección de los dos comisionados del INAI que dejó en impasse el Senado de la República, el calendario electoral 2020-2021 requiere que el Pleno del INE esté debidamente integrado… entre ellos, la designación de los 47 consejeros electorales en 19 entidades federativas, que por primera vez en la historia implican una evaluación en línea, a cargo del Coneval.

Efectos secundarios

¿RETROCESOS INVOLUNTARIOS? La aprobación de la nueva Norma Oficial Mexicana para el etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas vino acompañada de una modificación al artículo 161 del Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios, con la que ya no se podrán adicionar nutrimentos a los alimentos no procesados o frescos, así como tampoco a los alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados que cumplan con los perfiles nutrimentales establecidos en la NOM-051-SCFI/SSA1-2010. En México, sólo se fortifican obligatoriamente: la sal, con yodo y/o flúor según la región; las harinas de trigo y de maíz, con tiamina, riboflavina, niacina, ácido fólico, hierro y zinc) NOM-051-SCFI/SSA1-2010, y la leche, con vitamina A y vitamina D. La fortificación voluntaria –que quedaría proscrita– afectará inevitablemente a todos los segmentos poblacionales.