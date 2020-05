Ante las crisis hay quienes ven la oportunidad de medrar, quienes se resisten al quiebre de un modo de vida y al cambio, y quienes ven en ellas la posibilidad de impulsar transformaciones o de acelerar modificaciones ya antes necesarias. En nuestro contexto, prevalece aún la incertidumbre pero han surgido debates y se van tomando medidas que conducirán hacia la reproducción con modificaciones del status quo o hacia el derrumbamiento, quizá gradual, del viejo orden que ha culminado en el desastre que hoy vivimos. Como voces que, desde el siglo pasado, han develado y nombrado la depredación de la naturaleza y del ser humano, impuesta por un sistema socioeconómico y político que transforma a grandes masas en poblaciones marginadas o “desechables” y normaliza su devaluación o des-humanización, mucho tienen que aportar los movimientos ecologistas y feministas a la clausura del des-orden actual y a la construcción de nuevas formas de convivencia de los seres humanos y con la naturaleza (no a costa de ambos).

En esta crisis no es fácil renovar o resignificar el vocabulario que hasta ahora ha servido a movimientos y pensadoras para explicar el presente. En el futuro inmediato y mediato, sin embargo, habrá que reiventar y reiventarnos , más allá de las medidas que, según gobiernos y expertos, por un tiempo serán necesarias para sobrevivir bajo el virus; pensar más allá del “distanciamiento físico” y de las adecuaciones que amenazan con acentuar las desigualdades ya patentes. En lo inmediato, y en cuanto a la condición de las mujeres en particular, es y será preciso discutir los efectos de la multiplicación de cargas de trabajo, y sobre todo el aumento de las violencias de pareja y familiar durante la cuarentena. Negar éstas y llamar a la convivencia familiar feliz (o presuponerla), como hacen las autoridades, sugiere resistencia al cambio y negación de la realidad. Implica también una incapacidad de asumir la responsabilidad de prever y prevenir, de tomar las medidas necesarias para evitar la agudización pre-visible de un problema ya terrible.

A la negación oficial de esta realidad corrosiva, hay que contraponer no sólo datos sino experiencias de quienes viven esta violencia o luchan contra ella y recordar que ésta no es la primera emergencia sanitaria que aumenta los riesgos para mujeres y niñas, se documentó ya para el caso del ébola. ¿Qué viven hoy mujeres, niños y niñas en México? Además de miedo, aislamiento, inestabilidad o precariedad económica, una clara agudización de las violencias. En entrevista, Wendy Figueroa, presidenta de la Red Nacional de Refugios, confirma el aumento de llamadas de auxilio diarias (más las que no se contestan) y se pregunta cuántas mujeres más no pueden llamar porque el agresor les controla o quita el teléfono y el acceso a redes. Refiere que desde el confinamiento la RNR ha rescatado a 19 mujeres en grave riesgo (en vez de dos al mes) y ha visto un aumento de casos de abuso sexual infantil y de violación de hijos e hijas. Además, hay mujeres lesionadas a las que se niega atención en hospitales (no covid). Por miedo al contagio, algunas no buscan atención médica y otras intentan sobrevivir con el agresor. La falta de casas de emergencia y transición, además de la cuarentena, dificulta el funcionamiento de los refugios, a los que apenas a fines de abril se canalizó parte de sus recursos.

Ni estas violencias ni las carencias de los refugios son nuevos. La falta de previsión con PEG ante la pandemia sólo los ha agravado. Por ello, antes de declarar la “vuelta a la normalidad”, las autoridades deben recordar sus obligaciones y prever la urgencia de atender las denuncias que las mujeres no pudieron hacer, las demandas de atención médica y apoyo psicológico que no encontraron o que apenas podrán buscar. La vida, el bienestar y el futuro de mujeres, niñas y niños no son “de segunda”.