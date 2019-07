Andrea De Anda Raigosa fue nominada como la mejor estratega electoral del 2018 en los premios Reed Latino, entregados por la revista Campaign & Elections en Español, quien también reconoció a la exvocera presidencial Alejandra Sota Mirafuentes y a su despacho Integra, Metas Estratégicas, como la mejor firma de comunicación política. En las elecciones presidenciales del año pasado, ambas estuvieron en los war room de sus candidatos; el priista Ricardo Anaya y el priista José Antonio Meade, respectivamente.

En las presidenciales de Panamá, volvieron a coincidir, junto con otros protagonistas de las campañas del 2018. En el war room anayista Roberto Trad fungió como estratega general de la campaña presidencial. Y su equipo estuvo conformado por Sergio Torres, de Politiks360; Andrea de Anda, de Ojiva Digital; Alonso Cedeño, de Estrategia en Línea, y Pico Covarrubias, de Pico Adworks.

Trad trabajó con el candidato del Partido Panameñista, José Isabel Blandón, pero ya no incluyó a sus antiguos aliados, sino T-Research, empresa del mercadólogo Carlos Penna Charolet, quien tres meses se había anotado un sonoro triunfo en las elecciones presidenciales de El Salvador, con el outsider Nayib Bukele. El exalcalde de la capital salvadoreña fue postulado por la Gran Alianza por la Unidad Nacional, una nueva confluencia política cuya estrategia fue definida por Roy Campos.

En Panamá, los estrategas mexicanos fueron vencidos por Jordi Segarra, quien condujo la campaña del ahora presidente Laurentino Nito Cortizo, postulado por el PRD, quien se mantuvo como puntero en la contienda desde su inicio.

No obstante, su paso por la nación istmeña dejó buen sabor de boca. Rómulo Roux, abanderado de Cambio Democrático, conjuntó a Sota y su socio, Eduardo Del Río —exvocero de la SRE y de la campaña meadeadista— con Sergio Torres Ávila, de la firma Politiks 360. Al arrancar la contienda, registraban 22 puntos en las encuestas y cerraron con 30 puntos, en empate técnico con el puntero.

Sota y Torres, con su tándem completo. Y De Anda, con su equipo queretano coordinado por Emilio Barragán, en un despliegue total, con la colaboración de Cedeño.

La elección panameña era el mundo al revés: Roux, principal abanderado de la oposición, terminó por convertirse en el preferido del presidente saliente, Juan Carlos Varela, quien veía con impotencia el desplome del candidato de su partido José Isabel Blandón, quien siguiendo los consejos de sus asesores rompió con el mandatario, quien apenas contaba con 7% de aceptación entre los electores.

Roux milita en el mismo partido del expresidente Ricardo Martinelli. Los estrategas mexicanos de ambos bandos fueron testigos de una negociación —en las últimas semanas del 2018— que pudo haberlos puestos en una misma campaña, si Blandón hubiera aceptado sumarse a la fórmula de Cambio Democrático como vicepresidente. Esa negociación fue liderada por el ahora expresidente.

Blandón quedó finalmente en cuarto lugar, pero sus estrategas lograron que 45% de los electores tuviera una opinión positiva sobre su desempeño. Este reposicionamiento lo mantendrá en la actividad política, de la que pensó retirarse a finales del año pasado.

Las victorias atraen nuevos clientes. Y Segarra podría prorrogar su racha ganadora si su candidato, Alejandro Giammatei, logra triunfar en la segunda vuelta de la elección presidencial de Guatemala, que tendrá lugar el próximo 11 de agosto. La ganadora de la primera vuelta, Sandra Torres, quien entregó la conducción de su estrategia a Juan Carlos Limón, de By Power Media.

El consultor de origen andorri —quien en el 2016 se anotó su primera victoria presidencial en Perú— tendría el apoyo de los mexicanos Sergio Torres, Sergio José Gutiérrez y Andrea de Anda. Su presencia —y la de su equipo— en aquellos territorios no ha pasado desapercibida. Informes no confirmados de la Policía Nacional ubicaron la detención de dos empleados de Ojiva Consultores en un cruce fronterizo. Tras una revisión de rutina les habrían sido incautados 26,000 dólares en efectivo, cuya procedencia no pudieron acreditar.

El incidente habría ocurrido el pasado miércoles 10 y por orden del Juzgado de Primera Instancia Penal, uno de los responsables —identificado como Hugo Antonio N— habría sido internado en la Carceleta Torre de Tribunales de aquel país, mientras que su acompañante habría quedado en libertad.

“Se investiga si el efectivo, que permanece ahora en manos de las autoridades guatemaltecas, era el pago por servicios proveídos al candidato Alejandro Giammattei”, refiere una tarjeta informativa entregada a este espacio.

Las elecciones guatemaltecas también implican la renovación de las alcaldías. En la capital, trabaja un equipo de la agencia regiomontana Cuadrangular, especializada en temas digitales.

EFECTOS SECUNDARIOS

FUERZAS BÁSICAS. Asociados con los electricistas liquidados por el gobierno calderonista, Mota-Engil México incursionó en la generación y el suministro de energía en el centro del país. Y decidió instalarse en Nuevo Necaxa, Puebla. En aquella comunidad serrana abrió clínicas para jóvenes beisbolistas que podrían ser reclutados por los Pericos, la franquicia de la Liga mexicana adquirida por José Miguel Bejos. La novena poblana ha tenido una temporada competitiva con Jesús Arredondo, quien se ha convertido en el ídolo local.

EN RUTA. Steve Wozniak, cofundador de Apple, viene a México dos meses, invitado por los organizadores de la eCommerce Summit & Expo (ECSE) que ocurrirá en Centro CitiBanamex.