Nueva adquisición

Ayer se dio a conocer que la compañía Altos Hornos de México adquirió la planta peletizadora Reynolds Pellet, la cual se encuentra en Indiana, Estados Unidos.

La compra tuvo un costo de 15 millones de dólares, pero será desmantelada para traerla a Monclova, Coahuila, México. A través de un comunicado, la compañía informó que con el fin de reforzar y asegurar a largo plazo el aprovisionamiento de fierro para sus plantas siderúrgicas participó en la subasta de maquinaria y equipos del complejo propiedad del grupo ERP Iron Ore, que justo en julio del año pasado se declaró en bancarrota.

Más en ahorro

La buena noticia es que cada vez son más los mexicanos que se involucran en el tema del ahorro y es que, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, al cierre del 2018 el monto de ahorro voluntario se ubicó en 68,569 millones de pesos, esto quiere decir que hubo un incremento de 19.1%, comparado con el mismo periodo del 2017.

La mala es que el ahorro voluntario para el retiro representó sólo el 2% del total registrado por de las administradoras de fondos para el retiro, mismas que cerraron el 2018 con un total de 3 billones 327,785 millones de pesos.

Cabe destacar que en septiembre del año pasado se reflejó un nivel récord de éstas aportaciones voluntarias al arrojar un monto de 68,841 millones de pesos. Sin embargo, la volatilidad reflejada en octubre generó una salida de 2,076.3 millones de pesos, mismo que no logró recuperar completamente al cierre del 2018.

¿Sin combustible?

Ante la locura de ubicar una gasolinera con servicio, con la plataforma Gasoapp se puede localizar la estación más cercana, con combustible barato.

La Comisión Reguladora de Energía (CRE) indicó que esta aplicación cuenta con información de productos y precios de gasolineras permisionadas donde se podrá evaluar el servicio de la estación, así como visualizar las calificaciones otorgadas por los usuarios mediante una escala de cinco estrellas.

Cuenta con la monería de indicarle su traslado hasta la gasolinera más cercana únicamente abriendo la opción, misma que lo trasladará hasta su aplicación de navegación predeterminada. En caso de que al llegar a la gasolinera se detecten precios que no corresponden con la plataforma, permite enviar un reporte a la CRE y guardar la configuración de su última búsqueda.

Esta aplicación es gratuita y se puede encontrar en las plataformas Android y en iOS en la App Store.

Aumenta la productividad

Quien tiene ganas de seguir expandiendo sus alas es VivaAerobus, que dirige Juan Carlos Zuazua, pues se mencionó que comenzará 15 nuevas rutas y espera aumentar 16% el movimiento de pasajeros para sumar ocho nuevas aeronaves a su flota.

Ante ello el director general de la aerolínea dijo que se encuentran muy enfocados en el crecimiento doméstico y destacó que sus rutas no tienen que pasar por la Ciudad de México, lo que permite estimular la conectividad regional.

El directivo también adelantó que buscará que las rutas actuales aumenten frecuencias, por ejemplo, si un destino comenzó con cuatro, pasaría a siete o a diario. Cabe destacar que el año pasado VivaAerobus inauguró 20 rutas para terminar el periodo con un total de 104, además inició su quinta base de operaciones en Tijuana, uniéndose a la de Monterrey, Ciudad de México, Guadalajara y Cancún.

Malas decisiones

Enero se ha convertido en la angustia de muchas familias por aquello de la cuesta, pero sólo es una consecuencia de malas decisiones. De acuerdo con Fintonic la llamada cuesta de enero es una combinación de eventos, falta de planeación por las compras e ingresos que hacen creer que se tiene una mayor liquidez generando que se gaste más dinero.

A través de un comunicado, Borja de la Rica, country manager de la aplicación de finanzas, dijo que aumentar los gastos en diciembre es una tendencia de consumo; sin embargo, es importante que los mexicanos reconozcan sus hábitos y compren de manera inteligente.Precisó que únicamente 20% de las personas no lleva un registro puntual de sus egresos y aproximadamente 50% no sabe administrar el dinero, generando un desequilibrio en sus finanzas y no sólo en el primer mes sino todo el año.

Inteligencia y atención

Los mexicanos se han caracterizado por la atención que suelen brindarle tanto a los clientes como a las personas en general y esta vez un grupo de emprendedores mexas llegó para sorprender en el Consumer Electronics Show en Las Vegas con el primer robot del país creado para el consumo empresarial con enfoque en atención a clientes, llamado Roomie Bot.

El director general del modelo, Aldo Luévano, y el director de la firma, Hugo Iván Valdés, detallaron que al ser la robótica la tendencia más importante en la actualidad, muchas empresas migrarán sus servicios al uso de robots.

Por ello, los directivos decidieron crear su propio modelo con base en identificación de tendencias de futuras tecnologías.