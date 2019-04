Hoy, sin duda, la Cámara de Diputados aprobará la reforma laboral y, si todo marcha como ahora, quizá antes de que termine abril, el Senado apruebe la minuta que les envíen los diputados.

Se podrá enviar a Washington, al Capitolio, donde despacha la señora Nancy Pelosi, un correo electrónico, o un tuit, que simplemente diga: misión cumplida, señora.

Sin embargo, advierte la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, el problema no es la aprobación de la reforma laboral, sino su implementación, o sea que, como siempre, el diablo está en los detalles.

Morena deja indefensos a policías

Cada día son más frecuentes los incidentes en los que los policías son víctimas de agresiones físicas. Lo mismo son jóvenes borrachos que golpean a un policía, que vagoneros que maltrataron a policías en el metro.

Cada vez más, las reglas impuestas por prejuicios de fanáticos radicales facilitan las agresiones a los policías y, cuando éstos se defienden, de inmediato lo acusan de “uso excesivo de la fuerza” o “brutalidad policiaca”.

Para empeorar la situación, el diputado local de Morena, Temístocles Villanueva, propone suprimir el delito de “ultrajes a la autoridad”, con lo que en realidad propone dejar a los policías indefensos e incapacitados para mantener al orden en la ciudad.

IMSS, dos sindicatos para negociar

Entusiasmados los hombres de la Cuarta Transformación consideraron un triunfo que en una empresa o una organización puedan coexistir dos o más sindicatos. Pronto estará a prueba la realización de esa meta convenida en pactos internacionales.

Por lo pronto, el director del seguro social, Germán Martínez, anuncia su disposición a negociar con los dos sindicatos formados en el instituto. Uno, el de siempre, el mayoritario, y otro, recién horneado en este gobierno y reconocido por la Secretaría del Trabajo, faltaba más.

Veremos cómo se negocia con dos sindicatos a la vez un mismo contrato colectivo, pero sobre todo, averiguaremos en la vida real si la coexistencia de estas dos organizaciones y sus naturales conflicto no terminan por desestabilizar al IMSS, institución que debiera ser garantía de estabilidad social.

NOTAS EN REMOLINO

Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador, pese a todo, confía que en la venta de gasolinas haya competencia, los diputados de Morena no entienden razones y ya pretenden legislar para que haya un control del precio de los combustibles. Lo bueno es que se irán 10 días de vacaciones... El problema de los médicos residentes de la Secretaría de Salud, al final del día, se reduce a lo mismo que tantos conflictos en el gobierno de la Cuarta Transformación, a la falta de pago o a retraso en los pagos. Y, claro, hay una ventanilla a donde todos voltean, la de la Secretaría de Hacienda... A pesar del criterio en Palacio Nacional, la transparencia, en su acepción internacionalmente aceptada, aplica a los funcionarios, quienes manejan recursos de los contribuyentes, no a los contribuyentes... Es un absurdo que los diputados pretendan imponer a la República toda una ley general de seguridad vial. Éstos no quieren dejarle a estados y municipios nada. Es que, sabe usted, acá en el Altiplano está la sabiduría... En tanto el gobierno federal termina de negociar por los medicamentos, el gobierno de Oaxaca ha decidido cubrir el costo de la prueba Tamiz para detectar males en recién nacidos... Desencantados dos estudiantes de Chapingo porque le plantearon al presidente López Obrador su desesperación por el paro de labores y, dicen, nada les resolvió...