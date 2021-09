Frívolos o conceptuales, los debates por incidentes, provocaciones y la calculada rijosidad presidencial, entretienen y a nadie interesó lo dicho por Porfirio Muñoz Ledo sobre el desmantelamiento institucional de nuestra incipiente democracia.

Triste la facilidad con que hasta supuestos adversarios del régimen se distraen en y pasan por alto las cotidianas señales de pulsiones autoritarias del régimen. Nadie cree que un día digamos con Martin Niemoeller:

" ... Primero vinieron por los Comunistas, no dije nada porque yo no era comunista... luego vinieron por los judíos y luego por los católicos, pero yo era protestante... luego los sindicalistas... cuando vinieron por mí, ya no quedaba nadie a quien decir nada”.

Migración: ya basta de simulaciones

La rudeza de Donald Trump, al obligar a México a tender un muro de soldados y policías en la frontera con Guatemala, forzó al gobierno lopezobradorista a enfrentar la realidad de nuestra crisis migratoria.

La cruda realidad es que aceptamos dejar transitar migrantes hacia Estados Unidos, no aplicamos nuestra ley para “no perder autoridad moral para reclamar malos tratos a los mexicanos en la Unión Americana”.

Ido Trump, creímos poder aplicar el humanismo del discurso de Alejandro Encinas, la realidad no perdona y nos obliga, por primera vez en cuarenta años a tener una política migratoria de verdad, sin simulaciones, si no queremos confrontar el eventual descontento de nuestro socio comercial.

Un deja vú la política de la SHCP

Mientras consolida su equipo en la SHCP, su titular Rogelio Ramírez de la O, al tiempo que da los últimos toques al presupuesto y criterios económicos para 2022 que presentará la próxima semana al Congreso, emite directrices.

Ya sabe todo el Gobierno que, ahora que Gobernación atiende el day by day de la política, trimestralmente repasarán con el inquilino de la oficina principal de Palacio Nacional como marchan las dependencias.

“Nada de que por la austeridad no se puede hacer mucho”, se les dijo en la SER, “tienen que hacer las cosas mejor con lo que tienen”. Hace 40 años, el titular de Hacienda Jesús Silva Herzog dijo al gabinete: “hay que hacer más con menos”. No es una regresión, es sólo un deja vú.

NOTAS EN REMOLINO

La ley de juicio político en San Lázaro da blindaje a la Presidencia, pero atrapada en la discusión electorera, la oposición no ha advertido a sus senadores que la pelea importante es porque se anula la soberanía de los Estados en esa materia. Un clavo más al ataúd federalista... Tendrá oportunidad Adán Augusto López, titular de Gobernación de probarse al atender el bloqueo de casetas carreteras y vías férreas en Michoacán. Claro, siempre y cuando no aplique aquello de “a los amigos justicia y gracia” ... Reacciones en medios y comentaristas prueban que va bien la táctica presidencial de debilitar la alianza opositora explotando prejuicios y sugiriendo que el PRI es el eslabón más débil... Hace 25º años, el escritor Denis Diderot dijo: “Cuidado con el hombre que habla de poner las cosas en orden. Poner las cosas en orden siempre significa poner las cosas bajo su control”...

rrg