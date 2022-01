El fenómeno “temporal” de la inflación está presente en buena parte de las economías, incluyendo la mexicana, desde finales de 2021, y parece que su presencia se extenderá varios meses más. Ante ello, ha venido el cuestionamiento sobre el posible rol de la política de competencia, como herramienta de contención del alza de precios.

Para responder lo anterior, requerimos examinar cuáles son los objetivos de la política de competencia. En el caso mexicano, la Constitución es clara, al asignar a la competencia económica el rol de promotor del funcionamiento eficiente de la economía. ¿Eso qué significa? Que, a través de la competencia, los recursos económicos sociales se deben dirigir a sus mejores usos, sin desperdicios, procurando la reducción de costos y permitiendo que los agentes económicos reaccionen con libertad ante las señales que el mercado envía a través de los precios relativos. Evidentemente, esto acompañado de la participación selectiva del Estado en situaciones que, la sola libre concurrencia, no puede resolver.

El funcionamiento eficiente del mercado y la eliminación de estructuras anticompetitivas permite reducir los precios en sectores específicos. A la larga ello impacta al indicador general de precios, de manera directa, a través de la ponderación específica del bien en la canasta considerada para construir los índices de precios, pero también indirectamente, cuando se trata de insumos para otros procesos productivos.

Dicho lo anterior, ante el advenimiento del fenómeno inflacionario reciente, no es posible aplicar medidas de emergencia de política de competencia efectivas, porque por su naturaleza, actúan sobre los mercados de forma estructural y en el mediano y largo plazo. Sin embargo, ello no significa que no sean relevantes, porque justamente las estructuras anticompetitivas exacerban el problema inflacionario, porque afectan las cadenas de suministro y transfieren incrementos de costos de manera asimétrica entre los eslabones.

Las soluciones cortoplacistas, consistentes en la intervención directa mediante la regulación sectorial específica, si no van acompañadas del diagnóstico correcto, solamente empeoran el problema. El regular precios, para contener los índices inflacionarios, manda las señales incorrectas a los agentes económicos, quienes modifican sus decisiones de inversión. Reprimir los precios, por la vía de establecer máximos, puede ser una medida popular, pero corre el riesgo de generar insuficiencia de oferta y, curiosamente, servirá para alinear el comportamiento de los agentes económicos y facilitará su coordinación, es decir, simplificará el logro de acuerdos colusivos entre competidores.

En resumen, la falta de competencia incide en el nivel de los precios relativos y en general, en el largo plazo. Ante sucesos coyunturales como la inflación reciente, agudizará el problema mediante el traslado asimétrico de incrementos de costos en los eslabones de las cadenas de valor. Sin embargo, reprimir los precios en el corto plazo, genera desincentivos que se manifestarán en reducción de capacidad productiva y oferta.

Dicho lo anterior, la pregunta a responder es ¿qué hacer? Creo que se debe dimensionar correctamente el rol y las capacidades de la política de competencia. La política de competencia no puede ser un instrumento que lo resuelva todo. La eficiencia, la distribución, la pobreza y el incremento de precios son todos problemas importantes, pero un instrumento como la política de competencia no tiene la capacidad de atender todos estos problemas simultáneamente y es solo un complemento de otras políticas públicas.

Sin embargo, se debe trabajar para fortalecer las instituciones encargadas de promover el correcto funcionamiento de los mercados. Debemos reconocer que la política de competencia es fundamental en la redefinición de las reglas y la cancha en que se desarrolla el juego competitivo. Pero el impacto de la mejora de la competencia toma tiempo y requiere del apoyo de todas las instituciones.

*Consultor de Ockham Economic Consulting, especializado en competencia económica y regulación y profesor universitario.

