En una de esas no habrá que esperar tanto para que se designe al sustituto de Jaime Ruiz Sacristán, tras su repentina partida. Le platicaba que el grupo de control de la BMV hizo una pausa en el proceso, pero se pretende que no sea tan largo para que la decisión quede del lado de la IP, más allá del obligado visto bueno de SHCP que lleva Arturo Herrera.

Aunque aún no hay fecha programada para que éste se reúna, se cree que será antes de fin de mes. Por lo pronto se decidió que continúe la separación entre la dirección general que ocupa José-Oriol Bosch y un presidente no ejecutivo, que represente al consejo. Esta es buena práctica que se recomienda y que inició cuando terminó Luis Téllez.

Hoy los socios de control de la BMV poseen 30% del capital. Esa tenencia se ha diluido desde 2008 cuando se colocó la bolsa. Y es que han vendido Citibanamex de Manuel Romo, Finamex de Eduardo Carrillo, GBM, Merrill Lynch.

Muchas de éstas se desprendieran de su tenencia con minusvalías, sobre todo porque hoy los títulos de la BMV se encuentren en un máximo histórico.

Hoy el grupo de control de la BMV lo integran BBVA de Eduardo Osuna, Banorte de Marcos Ramírez, Inbursa de Carlos Slim, Santander, JP Morgan, Valmex, Value, Vector y Ve por Más.

Le adelanto que en la contienda está descartado Jaime González Aguadé porque al frente de la CNBV fue de los que trabajó en la creación de BIVA. Entonces la propuesta vino de Banxico con Agustín Cartens. Participaron Pascual O’dogherty, Jaime Cortina, el desaparecido Javier Duclaud y Alberto Torres. Hubo también todo el apoyo de SHCP con Luis Videgaray.

En ese sentido el propio Bernardo González hoy en Amafore estaría descartado porque el frente de la CNBV igual heredó el proyecto. De ahí sus diferencias con Bosch.

Por lo que hace a Jonathan Davis en dos ocasiones fue candidato para el timón de la BMV y no fue seleccionado. Además hoy es consejero en BIVA. En la bolsa hay la consigna de no permitir que nadie que haya trabajado con ese competidor sea parte de la plantilla.

En cuanto a Guillermo Prieto si bien se reconoce la magnifica gestión en su momento, lo invalidaría el requisito que el grupo de control fijó en cuanto a que el relevo de Ruiz Sacristán deba ser un ex presidente o director del algún grupo financiero. Marcos Martínez, el ex de Santander, acredita y sería el más firme candidato, aunque no se descarta algún otro postor que deberá palomear el gobierno. Habrá que ver.

Cenace golpeará también a bancos españoles

Tras de que Cenace de Alfonso Morcos emitiera el 28 de abril nuevas reglas para el despacho eléctrico, 44 proyectos de energía limpia tendrán serios problemas de rentabilidad. Ya se prepara una lluvia de amparos. Están en riesgos inversiones por 6,426 mdd. Hay financiamientos comprometidos con Nafin y Bancomext de Carlos Noriega, Banobras de Jorge Mendoza, el IFC y el BID y bancos europeos. Se habla particularmente de la exposición de los españoles.

SAT también le embarga aviones a Interjet

El fin de semana varios aviones de Interjet que dirige William Shaw fueron embargados por el SAT de Raquel Buenrostro. Esto agregará presión a la problemática financiera de esa aerolínea, al acotar aún más su flota.

Toka y la mayor apuesta con Accendo

Le platicaba de la capitalización por 440 mdp que recibió Accendo Banco, antes Investa Bank. Le preciso que la inyección la hizo la tapatía especialista en medios de pago, Toka Internacional de los hermanos Eduardo y Hugo Villanueva. Obviamente Accendo, que dirige Javier Reyes de la Campa fortalecerá, además de su vocación digital, su influencia en soluciones de pago. Accendo espera concluir el 2020 con más de 5,000 clientes y 2 millones de tarjetas emitidas.