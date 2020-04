La visión y pensamiento de López Obrador están anclados en los años 70. Lo ha demostrado en su ensoñación de que el modelo de desarrollo económico a seguir debe estar fundamentado en el sector petrolero.

“Si no leo ni el Reforma ni El Universal, pues menos el Financial Times”, espetó irrespetuosamente hace unos días el presidente. Se ha vuelto ya costumbre que López Obrador en sus mañaneras arremeta contra las opiniones de, principalmente, esos dos diarios nacionales. Además, acusa por nombre a columnistas que expresen ideas críticas a su gobierno. La lista ha sido larga de los que, desde su púlpito, ha condenado por “reaccionarios, neoliberales y financiados por el conservadurismo”. Inclusive comentó calumniosamente que “en México no hay un periodismo profesional independiente. Lo hubo, pero los periodistas se echaron a perder”.

Lo que él quisiera, lo ha dicho, es que los periódicos reconozcan sus logros y aciertos y que no lo critiquen. Esto es no reconocer el rol fundamental del periodismo: analizar, cuestionar y denunciar en forma libre, con fundamentos, los actos del poder público. Es inadmisible que el comportamiento del jefe del Ejecutivo sea intolerante y violatorio de los artículos 6 y 7 de la Constitución.

Sabemos que la visión y pensamiento de López Obrador están anclados en los años 70. Lo ha demostrado en su ensoñación de que el modelo de desarrollo económico a seguir debe estar fundamentado en el sector petrolero, el empleo en la inversión pública y procurar un Estado intervencionista que es más sabio que el mercado y la Iniciativa Privada.

Su anhelo de una prensa servil también es setentero. Por ejemplo, en la época de Echeverría, el control se ejercía por cuatro acciones: primero, la Secretaría de Gobernación controlaba la venta de papel mediante la empresa PIPSA; segundo, la Oficina de la Presidencia reunía a los principales columnistas para dictarles la línea informativa que “desea el señor presidente”, y a cambio otorgaba unos gruesos sobres (como está descrito sin tapujos en la novela de Enrique Serna sobre la vida del periodista Carlos Denegri); tercero, el gobierno tenía su propio periódico, El Nacional, que utilizaba como órgano propagandístico al estilo del Pravda o Granma, y cuarto, ejercer la intimidación, como por ejemplo, el cierre del Excélsior de Scherer en 1976.

Pues parecería que ése es el modelo noticioso ideal para el presidente López Obrador, que costó mucho trabajo desmantelar desde los años 90. Ahora, ha optado por su propio modelo: ataques difamatorios directos en su propia voz a los críticos, labor de vilipendio a través de bots en las redes sociales y reservar la primera fila de la mañanera a sus nuevos Denegris (toda proporción guardada) para que le dirijan preguntas aduladoras. Para como va, no tardará en refundar El Nacional, para darle proyección a las alabanzas del tipo de periodistas que para él valen la pena, como Arreola, Galván y Pedro Miguel.

Señor presidente, ¿no sería más provechoso dejar de desperdiciar tiempo en criticar medios e injuriar periodistas, y mejor ocuparse de temas relevantes para todos los mexicanos? Como, por ejemplo, las crisis que tenemos: la pandemia que está cobrando vidas, el brete petrolero y la recesión económica que ante su inacción será su fábrica de pobres.

