En el debate presidencial hubo un claro golpeado: Andrés Manuel López Obrador y un subidor al ring que lo golpeó con saña, como es de esperar en estas justas: Anaya.

A Anaya hay que reconocerle que es un hábil golpeador, se mueve con soltura en el ring, es pragmático y estudiado. Y estas cualidades de boxeador serían buenas sólo si la Presidencia fuera un torneo de box.

Si analizamos su trayectoria, tiene poca experiencia gubernamental (diputado y secretario particular de un gobernador), es demasiado joven, y manipuló fuertemente —parece que vulnerando las reglas de la contienda— para sacar a los calderonistas del PAN. Luego firmó una exótica coalición con el PRD —el blanco y el negro, el agua y el aceite— con el que vació al PAN de ser un programa de centro-derecha, apoyado en el humanismo cristiano. Gómez Morín debe estarse dando vueltas en la tumba viendo en qué ha ido a parar su partido. Pero, además, y quizá es lo más importante, su campaña está llena de voces vacías: que va a proteger a las mujeres, pero no dice cómo; que va a establecer el ingreso básico, sin decirnos cómo lo va a financiar, sin mencionarnos su programa de gobierno —incluyendo al menos si es conservador o liberal en los valores en términos personales— y cómo va a resolver el programa de seguridad. Puros qués, sin decirnos los cómos, aunados a una coalición completamente vacía de contenido que rompe con los valores tradicionales del PAN.

¿Les parece poco, semejante falta de propuestas y de candidatos? Cuando es más contradictorio, al igual que muchos candidatos, es cuando critica sin piedad a AMLO, pero no ofrece medidas alternativas. Ya hemos sufrido la falta de ideas con los gobiernos del PAN: Fox y Calderón. La democracia cristiana es una lista de políticas públicas humanistas: apoyo en financiamiento en capacitación a pymes, autonomía del banco central, fortalecimiento integral de la política de competencia y una seguridad social, que no seguro social, que son las características de la economía social de mercado, de la cual no nos ha hecho ninguno de los planteamientos. Y esto es seriamente preocupante.

De ganar, seguirá con la inercia con más de 55 millones de pobres, más tratados de libre comercio que no sirven a las empresas para que puedan exportar, estabilidad macroeconómica sin deuda, desarrollo de la agroindustria... Más de lo mismo, como dice Arturo Damm, proclamado ordoliberalismo de la Escuela de Austria, pero de la diferente manera. Hay que hacer cambios radicales, no simples movimientos de timón, y Anaya no ha dado muestras de lo primero. Con lo estudioso que es, antes de golpear, debería primero aprender a formar políticas públicas para gobernar. Su candidatura es una promesa de clichés genéricos, que no nos lleva a ninguna parte, junto con buenos golpes de ring en el cuadrilátero. Pero no es suficiente.

Ojalá este candidato que va a segundo lugar, pero en una de estas gana, tenga el programa de gobierno guardado debajo del sofá, porque si no nos tocará ver la peor versión del PAN 3.0.

*Máster y Doctor en Derecho de la competencia, profesor investigador de la UAEM y socio del área de competencia, protección de datos y consumidores del despacho Jalife& Caballero.