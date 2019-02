En Venezuela se le conoce como el Goebbels de Maduro o si se prefiere, fontanero del régimen chavista. Represor y hermano de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, Jorge interrumpió de manera abrupta la entrevista que el periodista catalán Jordi Évole le hacía a Nicolás Maduro la semana pasada. La conversación editada fue transmitida el domingo 3 de febrero por el canal español La Sexta, pero la empresa mediática colocó en su página web el fragmento en donde Jorge Rodríguez, con el pretexto de comunicarle a Évole que el tiempo se había agotado, se acercó al oído de Maduro para compartirle alguna sugerencia. Es decir, Maduro estaba cometiendo graves errores de acuerdo al guion dictado por Rodríguez.

Unos días antes, Jorge Rodríguez viajó a México para visitar al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, en su oficina de la cancillería en avenida Juárez.

No es difícil observar con cierta regularidad a Jorge Rodríguez en el barrio Condesa de la Ciudad de México; dos de sus tres hijos estudian en este país y viven con su madre, Irina Pedroso Vivas, exesposa de Rodríguez.

Para desmontar la figura de la dictadura del régimen de Maduro uno puede revisar los pasos y roles que ha jugado Jorge Rodríguez en la era chavista.

El 15 de agosto del 2004, Hugo Chávez sometió su figura presidencial a un referéndum revocatorio ganando con holgura: seis de cada 10 ciudadanos que acudieron a las urnas decidieron que se quedara como mandatario. Diez meses antes, el 17 de octubre del 2003 lanzó una amenaza: “Los que firmen contra Chávez estarán firmando contra la patria, contra el futuro (...) ahí quedará su nombre registrado para la historia porque va a tener que poner su nombre, su apellido y su firma, y su número de cédula y su huella digital”.

Jorge Rodríguez se desempeñaba como rector del Consejo Nacional Electoral (CNE), supuesto poder independiente. Con puntual obediencia, Rodríguez entregó al diputado chavista Luis Tascón una copia de la lista con nombres y cédulas de los firmantes a favor de revocar del poder a Chávez.

En el 2005, Chávez premió a Jorge Rodríguez ascendiéndolo como presidente del CNE. Y en un claro acto de cinismo antidemocrático, Rodríguez fue nombrado por Chávez vicepresidente de Venezuela el 3 de enero del 2007. (Imaginemos que Felipe Calderón hubiera nombrado a Luis Carlos Ugalde secretario de Gobernación.)

La conocida como Lista Tascón se convirtió en un arma de intimidación y de asfixia democrática en el régimen chavista.

Primer golpe

Ocupando de manera espuria la alcaldía de Caracas (el alcalde legítimo era Enrique Ledezma, encarcelado al ser acusado de conspirar en contra de Maduro), Jorge Rodríguez envió a los ministros de Finanzas, Alimentación, Empresas, Trabajo y Despacho de la Presidencia, los nombres de los ciudadanos que firmaron la petición de un referéndum revocatorio en contra de Maduro para despedirlos de sus puestos en el sector público: “No pueden haber en cargos directivos (...) personas que estén en contra de la revolución y del presidente Maduro (...) Son los que expresan su cercanía con la derecha venezolana (...) Esos son los que maltratan al pueblo” (https://youtu.be/dmN5ByBNdZM).

Sanborns de Avenida Juárez

La semana pasada, un diplomático identificó a Jorge Rodríguez en el edificio de la cancillería mexicana de la avenida Juárez. “¿Qué hace este represor cabrón en estas oficinas? Se lo hubieran llevado al Sanborns de aquí abajo”, comenta un funcionario. El martes 6, Enrique Campos, en el espacio de Carlos Loret y Ana Francisca Vega, le preguntó a Marcelo Ebrard si él recibió a Rodríguez (El Universal publicó que el encuentro había sido con el subsecretario para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes, pero no mencionó el nombre del secretario Ebrard).

La suerte para Marcelo Ebrard estaba echada. Haber recibido al represor en su oficina del piso 22 reveló la toxicidad de la ruta crítica que el gobierno de López Obrador apostó en el caso venezolano.

El torpe análisis que desarrolló la embajadora venezolana en México, María Lourdes Urbaneja, provocó que el programa de la visita a México por parte del dictador el 1 de diciembre tuviera que ser trastocada luego del conflicto que hubiera detonado la presencia de Maduro en el Palacio de San Lázaro. El canciller del régimen dictatorial, Jorge Arreaza, recibió la orden de la cancillería mexicana de que Maduro no tendría que presentarse en la toma de posesión del presidente López Obrador debido a que los panistas le tenían preparado una recepción hostil, misma que eclipsaría la fiesta de López Obrador. Algo más y no menos importante: Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos, no quería compartir espacio con el dictador.

Maduro viajó, Rodríguez lo grabó en el zócalo, y regresó a Venezuela.

Grupo de Lima y España

El biorritmo político de Venezuela provocó que la postura de López Obrador reflejara una realidad alterna. El Grupo de Lima es un ejemplo. El 4 de enero, Marcelo Ebrard envió a Lima a Maximiliano Reyes para desmarcarse de la ruta crítica del mecanismo creado para presionar a Maduro tras el fracaso de la asamblea de la OEA en Cancún en el 2017. Para no perder el equilibrio, Marcelo Ebrard buscó un entorno de diálogo. Mismo que Uruguay se lo ofreció. El 31 de enero, ambos países anunciaron una conferencia para buscar salidas al conflicto a través del diálogo. La propuesta nació en terapia intensiva y murió hace 24 horas.

Fue una semana antes, el 23 de enero, cuando Juan Guaidó reconfiguró la geopolítica mundial en torno a Venezuela. La Asamblea Nacional lo proclamó presidente legítimo a través del artículo 233 de la Constitución venezolana. Desde ese momento, decenas de países lo reconocieron como mandatario, es decir, rompieron relaciones de facto con Maduro.

Durante las horas siguientes Marcelo Ebrard respiró hondo pues el presidente español no había reconocido a Guaidó. España, país clave para la Unión Europea sobre el caso venezolano. Pedro Sánchez viajaría a México el 30 de enero y la cancillería mexicana estaría muy orgullosa si el mandatario español se manifestara a favor del diálogo: España, México y Uruguay. Buen tercio para presentarse en la conferencia de Montevideo el 6 de febrero. Malas noticias para Ebrard. El 26 de enero Pedro Sánchez reculó y lanza ultimátum a Maduro: una semana para convocar a elecciones, de lo contrario, reconocería a Guaidó. El 4 de febrero lo hizo, reconoció a Guaidó como presidente.

Uruguay

Ebrard tuvo que haberse preocupado el 31 de enero, pues Federica Mogherini, cabeza de la diplomacia de la Unión Europea, anunció de manera enfurecida la creación de un grupo de contacto cuya vigencia es de 90 días. Su misión: no es dialogar sino organizar elecciones presidenciales en Venezuela. Italia rompió la cohesión de la UE al no reconocer a Guaidó por lo que a Mogherini no le quedó otra que obsequiarle tres meses de oxígeno al dictador.

Ebrard supo que su viaje a Montevideo sería un fracaso por dos motivos: Uruguay participó en el grupo de contacto para cambiar su estatus frente a Maduro y Juan Guaidó le dijo a El País de Uruguay que no participaría en el Mecanismo de Montevideo (anunciado de manera triste por Uruguay y México el 6 de febrero).

Es claro que Marcelo Ebrard y sus asesores prepararon mal la estrategia a seguir desde el 1 de diciembre. El reconocimiento de Trump a Guaidó y el congelamiento de las cuentas de Citgo vinculadas a la cartera de Maduro eran suficientes motivos para que Ebrard replanteara su viaje a Uruguay.

Ayer, el secretario de Estado Mike Pompeo, lanzó un mensaje sobre Venezuela que ha de haber disminuido la temperatura del piso22 de la cancillería mexicana: “Ha llegado el momento para que cada nación elija. No más retrasos, no más tretas. O están con las fuerzas de la libertad o están como aliados de Maduro y su caos”.

Primer fracaso diplomático de Ebrard.

