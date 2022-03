El amparo de la familia Cuevas que involucra al Fiscal Gertz confirma la discrecionalidad con la que la SCJN puede seleccionar los casos a decidir. No deja de llamar la atención que el presidente de la SCJN haya procedido a su atracción bajo el argumento de no afectar la imagen de la FGR, y más aún, que el mismo se haya radicado en el pleno y no en la primera sala como con normalidad ocurriría.

Sorprende, además, que el ministro Pérez Dayán tenga tan poca claridad sobre el rol constitucional y sobre lo que se espera de la SCJN al momento de resolver. El proyecto que presentó el pasado 14 de marzo es impropio de un juez constitucional, ya que se entrampó en cuestiones formales que lo llevaron a proponer que el asunto se devolviera para que fuera nuevamente analizado y resuelto por un juzgado de distrito.

Pero es más lamentable que amparada en tecnicismos, la mayoría del pleno haya dejado escapar la oportunidad de utilizar un asunto altamente mediático y ahora sumamente politizado para refrendar, en los hechos y no solo en las palabras, su carácter de tribunal de derechos humanos.

Es significativo que a pesar de que 5 ministros se pronunciaron por apartarse del sentido del proyecto, y por entrar al fondo del asunto bajo argumentos que desestimaban la culpabilidad de Laura Morán y Alejandra Cuevas Morán, faltó un voto para que en esa misma sesión se procediera a decidir su liberación inmediata. Baste recordar que en el antecedente de Florence Cassez el proyecto de la ministra Sánchez Cordero proponía un amparo que devolviera el asunto al Tribunal Colegiado, y dentro de la discusión del mismo la mayoría de ministros de la Sala se decantaron por atender el fondo, lo cual condujo a modificar algunas consideraciones de la sentencia y a cambiar su sentido dentro de la misma sesión, ordenando la inmediata libertad de la francesa, algo que esta vez pudo haber ocurrido ahora con un voto adicional, siempre que el artículo 7 de la LOPJF se interpretara bajo el principio pro persona.

Hoy más que nunca debemos ser categóricos en que un amparo para efectos como este, decidido desde la SCJN, afecta el derecho a la presunción de inocencia, a una justicia pronta, el debido proceso, la integridad psíquica y moral de las víctimas y de sus familiares, y colateralmente, termina por revictimizar a dos personas en situación de vulnerabilidad, tanto por ser mujeres, adultas mayores, y por una de ellas estar privada de su libertad, reafirmando estereotipos de género que deben ser erradicados al momento de juzgar, como acertadamente propuso el ministro Alcántara y Carranca.

Por el contrario, los amparos que hoy escalen al conocimiento de la SCJN deben tener un contenido decididamente constitucional y de derechos humanos, y características tan relevantes que obliguen a ser resueltos en definitiva desde el fondo, en donde su voz y autoridad tengan una vocación correctora de las fallas estructurales del sistema de justicia y sean profundamente aleccionadores para las fiscalías y los tribunales del país.

Aunque haya quienes interesadamente se empeñen en negar las similitudes de este caso con el de Florence Cassez, lo cierto es que las mismas son evidentes para quien se proponga un análisis objetivo y riguroso. Es evidente que los hechos no tienen nada que ver, pues en aquél se trataba de un secuestro y en éste de una muerte infligida. Pero lo que se dijo en aquel momento, y que es la clave de todo, es que la severidad con la que entonces se habían vulnerado sus derechos tuvieron la fuerza para afectar a todo el proceso penal en su conjunto.

Si entonces se acreditó que la AFI y PGR procedieron a realizar un montaje, fabricando una escenificación con sus protagonistas, en éste, las filtraciones patentizan que el fiscal no ha intervenido solo como un particular, sino que utilizó su investidura pública para lograr, en 2020, la reactivación de los expedientes iniciales en donde presentó su propia escenificación de las condiciones en que falleció su hermano en 2015, para luego lograr la atracción del caso por la SCJN, y desde allí tener injerencia en el sentido del proyecto de Pérez Dayán y ejercer presión sobre 3 o 4 ministros adicionales e, incluso, para obtener ilícitamente el proyecto que se discutió en sesión de pleno, todo lo cual ha generado un efecto corruptor dentro de todo lo actuado en el proceso penal.

Es así, porque la presión ejercida por el fiscal, materializada en un tráfico de influencias y en un claro conflicto de interés, desembocó en un abuso de poder en el que la propia SCJN se ha visto envuelta, vulnerando gravemente el derecho de ambas a la presunción de inocencia, y a ser juzgadas por tribunales imparciales e independientes.

La tortura, en aquel caso física, y en éste psíquica y moral, y la fabricación de culpables, aproximan ambos casos, porque desde posiciones de poder se han prestado a la manipulación de los hechos para mostrar a la sociedad y la justicia federal una realidad prefabricada que busca condenar a personas inocentes y obtener con ello un lucro político y económico.

A una semana de que su resolución, debemos ser enfáticos en subrayar que la protección de los derechos humanos no puede emplearse como un simple discurso, políticamente correcto, sino que debe ser una constante dentro de un país que todos los días ve que los derechos son cercenados por la extrema violencia ejercida por el narcotráfico, y por políticas públicas abiertamente regresivas.

Si con el caso Cassez la SCJN mandó un contundente mensaje a la entonces PGR sobre el grado de autoritarismo desplegado en el asunto, y su capacidad para corromper integralmente un proceso penal, en el caso Cuevas se encuentra ante la ocasión de alzar su voz de Tribunal Constitucional frente al titular y a quienes conforman la FGR, conminándolos a erradicar por completo estas prácticas lesivas de derechos humanos. Veamos que sucede el próximo lunes.