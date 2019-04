Al inicio del éxodo de vacacionistas, grupos de la UAM tomaron casetas de peaje en el Valle de México y, ante la mirada complaciente de las autoridades, le cobraron lo que quisieron a cada conductor de vehículo.

Y, como siempre, nadie se escandalizó.

Cierto, la toma de casetas de peaje se ha hecho por varios años, lo cual no la hace menos ilegal y reprobable, por lo que, el gobierno lopezobradorista bien podría cumplir con la promesa de que nadie por encima de la ley.

Resignémonos a que sí hay quienes están por encima de la ley, al menos mientras el gobierno de la Cuarta Transformación considere “represión”

cualquier uso legítimo de la fuerza del Estado, por moderado que sea.

Política migratoria, es un laberinto

En el diálogo México-Estados Unidos, celebrado en Yucatán, se habló de las inversiones en nuestro país, suya integridad aseguró el Ejecutivo Federal al ofrecer pleno respeto a los contratos con empresas extranjeras.

No obstante, tras de ese escenario también se habló de migración, un tema que preocupa mucho a la Casa Blanca, hasta al Secretario de Comercio de Estados Unidos Wilbur Ross que participó en las conversaciones.

Y el gobierno mexicano, según el canciller Marcelo Ebrard persistirá en que quienes ingresen a México lo hagan de manera ordenada, lo cual, para Estados Unidos nada significa, mientras los migrantes lleguen hasta la frontera norte. ¿El laberinto del Minotauro?

La política no es gritos y sombrerazos

Ante el Presidente, el gobernador campechano Alejandro Moreno Cárdenas señaló como obligación del gobierno servir a la gente y que la política se hace con diálogo y búsqueda de acuerdos, no a gritos y sombrerazos.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que, “aunque a alguno no les guste, he tenido muy buena coordinación para trabajar por el desarrollo de Campeche con el gobernador Moreno Cárdenas”.

Y de alguna manera tuvieron respuesta quienes, al calor de la disputa interna del PRI, han criticado al campechano, quien en advirtió en declaración a una revista que “si el PRI no cambia, corre el riesgo de desaparecer”. Algo que todos los priístas piensan, pero no dicen.

NOTAS EN REMOLINO

El gobierno de la señora Claudia Sheinbaum enfrenta el reclamo de los taxistas, porque les exigen cumplir con requisitos y normas de los cuales, en arrebato progresista, exenten a las llamadas plataformas que dan el mismo servicio, como Uber y similares... Lo curioso es que ese relajamiento de reglas se piensa hacer para comprar “medicamentos baratos” en el extranjero. Curioso y riesgoso, muy riesgoso... Sobre la reforma educativa, tanto el titular de la SEP Esteban Moctezuma, como el líder de los diputados morenistas Mario Delgado, han dejado correr la incertidumbre. Ya media, no la CNTE, ni el SNTE, ni las huestes de Elba, saben qué reforma educativa se aprobará. O si habrá alguna... El titular de Hacienda Carlos Urzúa aprovechó su participación en la reunión de ministros de finanzas en Washington para renovar el diálogo para impulsar la Alianza Pacífico, la alternativa a un eventual rechazo del T-MEC... En Yucatán, la senadora priísta Dulce María Sauri dijo al Presidente López Obrador: “... no pertenezco a la casta divina”. Y le regaló, autografiado, claro, su libro sobre el tema... No se ha percatado la dirigente nacional Yeidkol Polenvsky que está bajo la lupa, no sólo Morena, pues debe probar que podrá cumplir con su principal encomienda:

que Morena no se tribalice como el PRD...