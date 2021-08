Cual si regresara de un retiro espiritual de cartujos, el Presidente de la Mesa Directiva del Senado Eduardo Ramírez ha tendido la mano a la oposición y da un mensaje de amor y paz.

Por considerar que ya se sentaron las bases para la transformación, afirma que, "como en otros momentos históricos de la República es la hora de la conciliación y la unidad nacional.

Ojalá y hayan enviado una copia a Palacio Nacional, porque puede ocurrir que en el Senado concilien y tejan acuerdos de unidad, y a la mañana siguiente los destejen en el Salón. Tesorería. El cuento de nunca acabar.

¡A clases! Ah, pero por su cuenta y riesgo.

Razones pragmáticas, muy ajenas a las idílicas razones pedagógicas oficiales, llevaron al tonante llamado a reabrir las escuelas "llueva, truene o relampaguee", en medio de la tercera ola de la pandemia de Covid-19.

Es la clave para que a oficinas de gobierno y de empresa privadas regresen a sus labores miles de madres que han estado arraigadas por más de un año al cuidado de sus hijos. Por aquello de que primero es comer que ser cristiano.

Ah, pero la SEP es realista, las madres, padres y tutores de los chicos y chicas firmarán un "compromiso de corresponsabilidad" sobre la salud de los alumnos. Clarísimo: Regresen, pero sepan que es por su cuenta y riesgo.

Inseguridad: las cortinas de humo no bastan

En Chihuahua, por primera vez en muchísimos años, fue emboscada una patrulla militar. En Guerrero se confirmas las denuncias eclesiásticas de que las comunidades, pobres o no, son extorsionadas. En Sinaloa "raptan al dirigente del Verde.

Atisbos de una realidad inocultable, cada día es mayor la soberbia agresividad de las bandas criminales, alentadas por la impunidad que les da le política de dejar hacer y dejar pasar en seguridad.

Se dijo ayer aquí, que el Gobierno apuesta a la insensibilidad social para ganar tiempo para sus programas sociales; pero cada día es más evidente que las bandas criminales empiezan a suplantar al Estado en muchas regiones. ¿Cuánto costará recuperar el control?

NOTAS EN REMOLINO

Debiera angustiar la información de que hay ocho millones de jóvenes sin empleo ni posibilidades de tenerlo. Algo tiene que cambiar, porque llegará el momento en que no habrá dinero que alcance... Las aglomeraciones de adultos mayores para registrarse para su pensión federal demuestra que no se había hecho bien la tarea de registrarlos... Ha hecho el gobierno federal una gran rectificación. Se autorizó a Pemex a perforar un pozo en la Cuenca de Burgos. El actual régimen canceló los trabajos que ahí se hacían, pero resulta que ahí hay millones de metros cúbicos de gas. Es de sabios cambiar de opinión... El jueves pareció que fue a la mañanera la directora de la Cofece, pues dijo el Presidente que en el sector del gas natural hace falta competencia... Muy actual lo dicho hace más de medio siglo por Aldous Huxley: "los hechos no dejan de existir sólo porque los ignores"...