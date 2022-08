Ambientalismo de plástico

El domingo llevamos al niño de mis ojos a presenciar «La historia de Mowgli», obra de teatro infantil basada, como es evidente, en «El libro de la selva» del Nobel Rudyard Kipling. La adaptación tiene un giro ambientalista: los animales convencen a Mowgli de que lleve su voz a la aldea humana para que «los suyos» dejemos de maltratar a los animales y respetemos su vida y su hábitat. Pese a dicho mensaje de paz y amor con el medioambiente, la producción usa los minutos del intermedio (que se hacen larguísimos) para organizar una vendimia de espadas de plástico contaminantes y ruidosas. «De algo tenemos que comer», dirán. Está bien.

El verdadero desatino de la obra es de quien decidió que era buena idea que el rey Louie, un orangután, hablara como dicta el estereotipo racista de los personajes negros de la vieja televisión: «¡Ay, mi negro!», grita el mono después de comerse varias eses al hablar: «¡candela!», remata. ¿No es grotesco que diseminen y perpetúen prejuicios raciales por medio de una obra infantil? Con su comedia simplona y racista mandan la señal de que es gracioso animalizar a las personas negras. Y la envían a una audiencia compuesta, en buena medida, de niños de preescolar que aún no tiene elementos para problematizar tal discurso. Con lo anterior no hago un llamado a «cancelar» la obra. Tampoco es una exigencia a las instituciones del Estado para censuren dicho esperpento. ¡De ninguna manera!

Salman Rushdie, quien el 12 de agosto pasado sufrió un grave ataque a puñaladas a manos de un extremista enemigo de la escritura libre, sostiene desde hace tiempo que nadie tiene derecho a no ser ofendido. La idea es central: si dejáramos de decir todo aquello que ofende a alguien nos quedaríamos sin discurso, o con un discurso aplanado e inútil. «Bravo», gritará más de uno, «Rushdie ya nos dio permiso de gritar ¡puuuto! en el estadio, de decirle nalguita a las mujeres, mono al negro, gata a la empleada del hogar, naco al otro que desprecio, ¡viva el indio de la India, no como los de acá, igualados».

Que las ofensas no estén prohibidas por la ley no vuelve correcto ofender y despreciar a los demás. La traición, la deshonestidad, la ingratitud, la deslealtad no están prohibidas pero no son conductas correctas. Y tenemos otras formas de castigo social más allá de la pena que dictan las normas legisladas: al mentiroso dejamos de creerle, al desleal dejamos de darle un trato especial, al que ofende dejamos de prestarle atención y le retiramos el saludo.

Los miembros de una sociedad democrática han de conducirse en la vida no pública a partir de un ethos democrático. Es decir, actuar a partir de principios y normas que propicien un espacio de confianza y colaboración social, donde se desprecian y orillan al autoexilio conductas contrarias a dicho «espíritu social colaborativo». Así, más que prohibir los chistes ofensivos y discriminatorios, debemos señalarlos, condenarlos, dejar de reírnos de ellos. Y cuando nuestros hijos pequeños atestigüen expresiones racistas, sexistas, clasistas, debemos detenernos a explicarles, dentro de lo posible, por qué están equivocadas. El argumento no es tan difícil de entender: el trato que degrada, deshumaniza, humilla, es una falta de respeto a la humanidad de las personas. También nos corresponde alertar a otros padres de espacios donde se difunden ideas de este tipo, para que decidan con información en la mano si quieren llevar a sus hijos a escuchar tales discursos. Hago mi tarea: «La historia de Mowgli» que se presenta sábados y domingos en el teatro Rafael Solana, contiene humor racista. Si acude (sugiero darle la espalda a ese tipo de discurso), vaya preparado para explicarles a sus hijos el racismo y la incoherencia del ambientalismo de plástico.

@munozoliveira