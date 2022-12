Ambassadeurs

*Dicen que más vale tarde que nunca. El INE ordenó a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, retirar la propaganda que la promueve como aspirante a la presidencia en 2024. Rápidamente, el equipo de Sheinbaum respondió que la medida tiene un carácter de parcialidad y autoritarismo, se deslinda de las bardas que en la capital y varios estados aparecen promocionándola, pero eso sí, advierte que apelará la resolución. Lo que es cierto es que el muy anticipado destape de corcholatas que hizo el presidente López Obrador, abrió la caja de pandora, convirtió a Sheinbaum en delincuente electoral y desde hace meses, los ciudadanos hemos sido bombardeados con su ilegal campaña por los estados y su propaganda que en nada nos beneficia.

*¿Alguien sabe dónde está Édgar Valdez Villarreal? Los registros oficiales de presos o personas bajo custodia de las autoridades federales de Estados Unidos no lo registran y aunque el canciller Marcelo Ebrard asegura que está detenido en ese país, lo cierto es que la embajada estadounidense no ha confirmado el verdadero estatus legal del narcotraficante que en México fue detenido en 2010 y extraditado en 2015, sin que hubiera purgado ninguna condena por sus delitos en nuestro territorio.

Nacido el 11 de agosto de 1973 en Laredo Texas, La Barbie llegó a México cuando autoridades judiciales de Estados Unidos le empezaron a pisar los talones, formó parte de los cárteles de Sinaloa y de los Beltrán Leyva y se presume que desde entonces jugó el papel de informante del FBI y la DEA. Por lo pronto, no se descarta la posibilidad de que Valdez Villarreal haya optado por acogerse al programa de testigos protegidos (que en México no ha funcionado), y que a cambio de información, por ejemplo contra Genaro García Luna, hoy goce de libertad en su país de origen librándose de una condena de 39 años que lo debería de mantener fuera de las calles hasta el año 2056.

*El Banco de México aumentó su pronóstico de crecimiento económico a un 3% para el presente 2022, contra el 2.2% previsto el pasado mes de agosto, a pesar de las altas tasas de interés y una inflación que no cede. Ya encarrerado, el banco central considera que para el próximo año el PIB crecerá no sólo 1.6% que había pronosticado, sino 1.8% debido “al dinamismo que ha mostrado la economía nacional y que resultó de un crecimiento en el tercer trimestre mayor a lo anticipado”. Es importante destacar que el subgobernador Jonathan Heath reconoce lo que las amas de casa constatan cotidianamente en sus compras: la inflación general ya llegó a su nivel más alto y en algunos rubros parece ir a la baja, pero el índice subyacente, que incluye productos de consumo a corto plazo como los alimentos, sigue en aumento.

*Con una rapidez y eficiencia pocas veces vistas, policías de investigación ingresaron al Reclusorio Sur capitalino y un juez dictó prisión preventiva contra Francisco N, director responsable de obra del Colegio Rébsamen, detenido en Oaxaca por su probable participación en el delito de homicidio en comisión por omisión, no son pocos los que se preguntan si faltan más personajes que deberían ir a la cárcel por su responsabilidad en el desplome del tristemente célebre edificio en aquel sismo del 19 de septiembre de 2017. No olvidar que de aquella tragedia en que murieron 19 niños y 7 adultos por el sobrepeso que provocó la construcción improvisada de un departamento sobre el tercer piso del edificio administrativo de la escuela, la dueña y directora del plantel Mónica García Villegas ya fue detenida, igual que otros funcionarios de la entonces delegación Tlalpan, cuya titular era Claudia Sheinbaum, quien irónicamente es hoy la precandidata favorita del presidente para sucederlo en 2024.

*Luego de la joya que nos regaló la semana pasada la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra al responsabilizar al INE por su inacción ante hechos ocurridos en 1952, cuando el organismo electoral, además de no tener atribuciones para actuar ante delitos del fuero federal, fue creado en 1990 bajo las siglas del IFE y su cambio a INE ocurrió en 1990, hoy tenemos otra perla. En sus redes sociales, la senadora por Chihuahua Bertha Alicia Caraveo aseguró que los directivos de la Federación Mexicana de Fútbol deben comparecer ante la cámara alta por los malos resultados de la selección mexicana en el mundial de Qatar. De inmediato, aparecieron quienes hicieron saber a la legisladora y ex profesora de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, que la FMF no es un órgano de gobierno sino una asociación civil, una entidad privada que genera y opera con sus propios recursos y bajo las reglas del fútbol internacional asociado, por lo que no está sujeta a comparecer ante ninguna legislación. Más allá de la risa que provocó el, arrebato legislativo de la Morenista Caraveo Camarena, el tema da pena ajena porque muestra, una vez más, el paupérrimo nivel de legisladores que ignoran las más elementales atribuciones de su investidura.