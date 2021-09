El protocolo ha cambiado muchas veces –nunca tanto como ahora–ñ pero septiembre sigue siendo el mes de la patria. A pesar de la clausura y tener cubiertas la boca y la nariz, huele a cuetes, sabe a tequila, todo se mira blanco, verde y colorado. La tripa quiere pozole y enchiladas, el alma mole y mezcal, el patriotismo, razones y quizás el espíritu, algunos artificios. Símbolos que nos devuelvan la memoria. Ensayemos algunos, lector querido.

El primero, la campana de Dolores. Por haber sido el primer emblema de la Independencia, porque su llamado cambió para siempre el curso de la historia y porque, a pesar de haber sido olvidada en la Parroquia de Dolores desde julio 1768 hasta agosto de 1896, Porfirio Díaz la recibió con honores en la Ciudad de México en el aniversario número 86 de la Independencia y desde entonces sobrevive colgada en el balcón central de Palacio Nacional.

El segundo, un objeto ignorado injustamente: el zapato de Doña Josefa Ortiz de Domínguez, porque la rebelión comenzó a planearse desde su casa y sus supuestas reuniones literarias fueron no sólo una muy culta exquisitez sino una exitosa conspiración política que y llegó a buen término gracias a los tres golpes del tacón de su zapato que avisó a los insurgentes que el plan había sido descubierto y había que avisar a los demás. (Cuenta la leyenda que doña Josefa estaba encerrada en sus habitaciones y el alcalde Ignacio Pérez, en el piso de abajo, alcanzó a escucharla y cuando se asomó por el agujero de la llave, Josefa le dijo que, sin perder un segundo, se encaminara a San Miguel el Grande y enterara al capitán Allende lo que estaba sucediendo, que todo se hizo casi a tiempo y casi en forma, el cura Hidalgo dio su grito en Dolores y Josefa, desde la cabeza hasta los pies fue considerada una heroína de la patria).

El tercero, el paliacate de José María Morelos y Pavón, uno de los símbolos más fuertes de la iconografía nacional. No concebimos a este héroe de la Independencia sin él y es un elemento tan visible como misterioso. Porque nos impide saber cómo era realmente su cabello –si lacio, chino, negro, rubio, largo o castaño- nos llena de suposiciones– ¿era una pañoleta de trabajo para recoger el sudor del cuello y la cabeza?, ¿una pieza esencial en la campaña para sostenerse un brazo lastimado o hacer un torniquete en caso de sangrar?; ¿un elemento para ocultar el rostro? Poco importa. Es indispensable para reconocer al generalísimo, al Siervo de la Nación.

El cuarto y último, entra por la boca y aunque es perecedero siempre está presente en este mes. Se trata de los chiles en nogada. Increíble, colorido y delicioso platillo que tiene un papel crucial dentro de la Historia de México. Mucho más en este año, en el que se celebra no solo la Independencia, como siempre, sino también los 200 años de su Consumación.

Cuentan los decires de la Historia que después de firmarse los Tratados de Córdoba, donde la Corona Española reconocía la Independencia de México y el General Agustín de Iturbide se disponía a celebrar desfilando a la cabeza del Ejército Trigarante era menester apapacharlo. Que llegara triunfante, bien comido y de la manera más pronta a la Ciudad de México. El camino no era fácil, el bullicio interminable y tuvo parar en Puebla. Allí, un grupo de monjas agustinas, reclamó participar en la celebración, quiso halagar al general Iturbide preparándole algo original, significativo y delicioso. Echaron mano de los ingredientes de su despensa y de otros propios de la región como la nuez de castilla de Calpan, la manzana de Zacatlán, el durazno y la pera de Huejotzingo, la granada de Tehuacán y los chiles poblanos de San Martín Texmelucan. Y dicen que por las prisas, pero con inspiración divina, se les ocurrió mezclarlo todo: cocinar un chile poblano relleno bañado en una salsa de nuez blanca y adornarlo con semillas de granada roja y hojitas de verde perejil. Innecesario decir que tales ingredientes evocaban los colores verde, blanco y rojo de la naciente bandera mexicana y fueron el epítome de le la vanguardia culinaria mexicana desde aquel siglo y hasta ahora. (Dicen que las religiosas fueron muy cuidadosas con el gusto del general: si el chile resultaba muy picoso, la dulzura de la nogada podía impedir que se enchilara y ya no quisiera comérselo, que tuvieron un éxito rotundo y el agasajado repitió tres veces).

Entre esas y otras minucias vamos navegando en lo leve y lo profundo de nuestra historia patria . Quizá quedarán embustes sin resolver y reacciones desmesuradas de quienes creen saberlo todo. Pero a lo mejor dejaremos de preguntarnos porqué nos tocó septiembre de mes patrio si no es tan soleado como julio ni tan airoso como febrero, si no tiene las maravillosas lunas de octubre y no hay posadas como en diciembre. Pero tal quedemos conformes, celebremos con júbilo y verdad y cambiemos otra vez de protocolo.