Un periodista e investigador social le preguntó al presidente López Portillo:

¿Sabe usted cómo funciona el PRI? Y el presidente contestó: no y que bueno.

Hace algunos años una representación del partido demócrata visitó a la dirigencia del PRI. El entonces presidente del PRI, se empeñó en que aquella visita fuera una prueba de inmersión de dicha delegación, que contaba con legisladores y altos jerarcas de aquel partido, al conocimiento más detallado posible de la mecánica del tricolor. La delegación preguntó, en repetidas ocasiones con los distintos secretarios del comité ejecutivo nacional, ¿cómo se elegía al presidente del PRI? Alguno de aquellos secretarios, experto en procesos internos, se largó una larga y detallada explicación sobre cómo se elegían representantes seccionales, distritales, estatales y nacionales, además de los representantes electos por sectores y organizaciones adherentes y en una asamblea nacional era electo el nuevo presidente. Por fin, uno de los secretarios lanzó la pregunta: ¿y, ustedes, cómo nombran a su presidente? Y airado uno de los miembros de la delegación demócrata contesto: es fácil, lo nombra el presidente del país.

La anécdota sirve para sugerir una cosa importante: no es derivado de los procesos internos de selección de dirigencias en dónde se encuentra el secreto del triunfo electoral, únicamente. El triunfo electoral, como ha demostrado para el caso mexicano, Sebastián Garrido de Sierra, en su libro: La Reforma Definitiva, CIDE. El secreto más bien parece radicar en la selección de candidatos y el acomodo de fuerzas detrás de dichas candidaturas.

Es más, ya lo han dicho teóricos de todas las nacionalidades y para el caso de distintos países, la democracia en el nombramiento de dirigencias no puede estar fundada en votaciones a población abierta o a la masa de militantes registrados. Esa manera de elegir nunca deja a nadie contento, genera divisiones internas y, en el peor de los casos, genera un vicio lamentable y más grave que consiste en que el dirigente electo así, se perpetua en el cargo y genera clientelas para él mismo y no necesariamente para su partido o sus candidatos. Y, además, pasa un fenómeno extraño. El dirigente electo así detrás de la certeza de su periodo se apropia del discurso aquel, de que él fue electo para un determinado periodo y de ahí no lo mueven, aunque haya perdido la confianza y el liderazgo real y legítimo de su militancia.

Dado que la dirigencia de un partido es en el fondo el reconocimiento de liderazgo, pertinencia y cualidades específicas para la coyuntura y el futuro posible de un partido, son preferibles los métodos indirectos, por asamblea de militantes notables, con experiencia y mesura. El mayor error del PAN, fue haber abandonado la elección de dirigentes, por delegados que estaban perfectamente delineados en sus estatutos y optar por un padrón manipulable y siempre sospechoso de militantes y entonces abrir a un sinfín de disputas.

El discurso del presidente actual del PRI, tiene todos los vicios de una elección abierta a militantes. El argumento es sencillo: a mi me eligieron más de un millón de militantes y a ustedes, les dice a los expresidentes del PRI, los nombraron o delegados a modo o el propio presidente de la república (a la gringa pues). Así que en medio de escándalos de corrupción, la perdida más dramática que tenga memoria el PRI en su historia y la opacidad en el ejercicio de recursos, nombramiento de candidaturas y linduras que se añadan esta semana, el señor está emberrinchado con él no se va porque lo eligieron unos, que no sabemos si son muchos o pocos porque nadie puede saber cuantos pudieron o no quisieron votar. No sabemos si los acarreo él con dinero del erario de Campeche, cosa que a la luz de sus recientes grabaciones, convertidas en éxito del momento, es harto probable.

Lo más grave, sin embargo, no es todo lo dicho arriba. Lo más grave es que existiendo una militancia generada a lo largo de la historia de ese partido, no tenga la altura, la madurez y la visión para ofrecer una alternativa que permita salir al PRI de su marasmo. A veces parece que le hiciera el juego al gobierno. Otras sencillamente se le ocurren disparates, como el de reformar una ley, para que todos podamos portar armas y defendernos de la delincuencia, mientras el gobierno se apresta a hacer su trabajo, nada más, pero nada menos también.