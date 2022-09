Alito resultó blandito

Los audios propagados en el programa radiofónico “Martes del Jaguar” por la estridente gobernadora de Campeche, Layda Sansores, aparentemente, dieron resultado y el diputado y máximo dirigente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, autollamado Alito, investigado por la FGR por, posible, enriquecimiento inexplicable, han ido desvaneciendo su combatividad. De aquel personaje que vociferaba: “No me van a callar” y “lo que le hagan a uno de nosotros —los integrantes de la alianza Va por México— nos lo hacen a todos”, hoy queda un dirigente priista cercano a lo propuesto por el presidente López Obrador en relación con que el Ejército permanezca en las calles hasta el 2028.

La actitud de Moreno Cárdenas ha provocado el reclamo de Marko Cortés y Jesús Zambrano, líderes del PAN y del PRD respectivamente, los dos partidos coaligados con el PRI. Pero Alito puede contestarles campechanamente, parafraseando el refrán: “Jalan más un par de McLaren que lo que los políticos acordaren”.

Coincidentemente, Layda, anunció que ya no hablará en su programa de Alito, mientras éste siga portándose bien.

Fue Yolanda de la Torre, diputada del PRI, identificada con el grupo de Moreno Cárdenas, y que forma parte de la Comisión de Puntos Constitucionales, la que llevó la iniciativa que busca ampliar hasta el 2028 la disposición de que las Fuerzas Armadas permanezcan fuera de sus cuarteles haciendo labores de vigilancia y seguridad pública.

El proyecto de ley fue elogiado por el morenista Juan Ramiro Robledo, presidente de dicha Comisión, ya que el propósito de la legisladora coincide ampliamente con los deseos del jefe del Ejecutivo.

Un breve paréntesis para no pasar por alto la reciente iniciativa de ley aprobada, en lo general y lo particular, en la Cámara de Diputados, en fast track, es decir sin pasar por ninguna comisión correspondiente, votada por Morena y sus aliados, que le concede a la Secretaría de la Defensa Nacional el control absoluto de la Guardia Nacional, propósito de ley que pronto será puesto a la consideración del Senado.

Ayer en la anunciada y esperada conferencia de prensa que ofreció el licenciado Moreno Cárdenas, expresó no haber tenido comunicación directa en ese momento con los dirigentes de Acción Nacional y del PRD, pero precisó haber platicado con el diputado panista —presidente de la Cámara— Santiago Creel, quien dejó en claro que el acercamiento del PRI a la iniciativa legislativa de Morena había provocado (en la alianza) una suspensión, no una ruptura. Manifestó que la posición del PRI es en pro de la alianza. Que dentro de ésta se pueden tener puntos divergentes pero que el bien mayor es el país; que muchas veces en las coaliciones no se tienen un consenso general en todo pero que —en la que forman PRI, PAN y PRD— lo fundamental es México.

Sin embargo, la iniciativa de militarización del país no únicamente divide al PRI y al PAN —los Chuchos como quieran se acomodan— sino también ha generado una división interna en el Revolucionario Institucional. El coordinador del PRI en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, declaró que la bancada priista no votará a favor de la iniciativa presentada por la diputada Yolanda de la Torre. Reveló estar en desacuerdo con que el próximo sábado se discuta el dictamen para que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, que éste podría deliberarse el martes o el jueves y anticipó el voto de los senadores del PRI en contra. Interrogado sobre la posibilidad de que Alito haya sido ablandado con la amenaza de proceder con las investigaciones en su contra, el hidalguense dijo que esa pregunta sólo la podía contestar el interesado.

Por otro lado y de manera contradictoria, si no fuera así no sería priista, felicitó a “su dirigente” porque no se va a romper la coalición.

Punto final

— Compré un libro sobre la bulimia.

— ¿Y qué tal?

— Lo devolví.