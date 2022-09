Alerta laboral

Tardarán tres generaciones para salir de la pobreza educativa los jóvenes que ahora no tienen acceso al tema laboral, por lo menos eso nos comenta José Medina Mora, presidente de la Coparmex.

Así que no todo lo que brilla es oro. Para el líder de la Coparmex, confederación que agrupa a más de 36 mil empresas en todo el país, responsable del 30% del PIB y de 4.8 millones de empleos formales, se necesitan elementos claves para verdaderamente salir de la crisis actual.

En la caída tan profunda de la economía que se tuvo en 2020, de 8.5%, de acuerdo con el IMSS, se perdieron 1 millón 100 mil empleos formales en cinco meses, y luego nos tardamos 17 meses para recuperar los perdidos.

Es decir, apenas en diciembre de 2021 se recuperaron esos empleos perdidos, sin embargo, se debieron generar otro millón 200 mil en 2021, pero todos los jóvenes que se van incorporando a la economía formal no tuvieron cabida.

Aunque, es cierto que, si comparamos los números de empleos a febrero del 2020 equivalentes a 53 millones de empleos y en 2022 de 57 empleos, se puede pesar que ya nos recuperamos. El gran “pero” es que las condiciones están lejos de estar como antes.

A finales del 2019, 37 millones de personas eran no activas económicamente, hoy, las personas económicamente no activas ronden en los 40 millones de personas, es decir, hay 3 millones de personas que están dejando de buscar empleo, o ya no buscarán empleo en la formalidad.

Es precisamente, la informalidad la que está siendo atractiva. Recientes estudios de la OCDE, señalan que los jóvenes y las mujeres son las que están retrocediendo en empleo, no se está recuperando el nivel de inclusión que se traía hace 5 años.

Las cifras nos están llevando al predominio de la informalidad. Así que, para hablar de recuperación de empleos, como diría Rafael Avante especialista en materia laboral, también tendríamos que hablar de siete dependencias que están todavía sin recuperar el nivel de empleo.

Además de que, aun cuando existen 21 millones de afiliados al IMSS, hay 29 millones de tarjetas de crédito, lo que claramente manda señales de que la gente está recurriendo al crédito para consumo, sabiendo que la tasa de interés sube y con ello, la deuda de las familias y en el poder adquisitivo.

Aunado a ello, en 25 meses se han generado 1 millón 700 mil empleos de trabajo, cuando se deberían haber generado 2 millones de empleos, es decir no alcanzamos los niveles de empleos que se generan en 2017.

Así que no es momento de triunfalismo ni echar campanas al vuelo sino revisar y buscar fomentar el empleo, y combatir la informalidad.

Tenemos que aprovechar la economía de Estados Unidos, que es 20 veces más grande que la de México. Aprovechar y trabajar en conjunto con las empresas del norte, que participen las pymes en la cadena de suministro de las grandes empresas, para que se fortalezca la economía y no se divida la fortaleza.

Es momento de que se abra el diálogo, porque aun cuando la expectativa de México sigue siendo una gran opción de inversión. Las condiciones no están puestas para que todo avance en favor de la inversión en México, elemento que es fundamental para reactivar la economía y con ello generar empleo.

