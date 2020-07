La evidencia irrefutable nos muestra que los gobiernos han optado por una de dos formas para hacer frente a la pandemia. La primera consiste en decretar un encierro económico y social contundente de ocho semanas, acelerar el número de contagios, pruebas masivas y un potente paquete de ayuda gubernamental a todos sin distingo de condición social.

El segundo consiste en decretar un encierro parcial con determinación de áreas estratégicas para justificar cierres o aperturas, para no saturar hospitales, retardar el número de contagios, nulos o escasos apoyos a los ciudadanos para que se resguarden en sus casas y pruebas sólo a los enfermos. De forma incuestionable, el primero ha sido el correcto para preservar vidas y minimizar el daño a las estructuras económicas.

Un duro encierro por poco tiempo con fuerza institucional del Estado produce baja de muertes y poco impacto económico. Por el otro lado, el modelo de alargamiento de la curva de contagios (no uso el término aplanamiento, las curvas por naturaleza no son planas) si bien evita que los hospitales se saturen, no tiene efecto en el número de contagios y muertes al mismo tiempo que destruye bases económicas, impacta la pérdida de empleo y presiona innecesariamente al pueblo para permanecer largo tiempo en casa provocándole retraso en el tratamiento de otras enfermedades persistentes e incluso la aparición de nuevas, como las relacionadas a la salud mental; por ejemplo, estrés por el encierro prolongado.

De forma envidiable, el primer modelo fue aplicado por dictaduras comunistas como China y democracias con sólidas instituciones como Alemania y Corea del Sur. Asumieron la ola que se avecinaba y obligaron literalmente a su población a quedarse en casa ocho semanas.

Asimismo, gastaron el dinero de los impuestos de los ciudadanos en pruebas para todos, sin distingo de clases sociales, y los gobiernos asumieron liderazgo para tomar la decisión de apoyar a todos desde el pago de luz, rentas y apoyos económicos directos, así como diferir pagos de impuestos a las empresas con la condición de que no despidieran a un sólo trabajador.

En esta lógica, justificadamente, tomaron deuda pública, aunque por algunas semanas los hospitales se llenaran; la gravedad de la pandemia lo explicaba. Ni la deuda, ni la saturación hospitalaria les incomodaron; hoy las tres economías están casi intactas, con pocas muertes.

El segundo caso aún lo vienen aplicando democracias como EU, Inglaterra, Brasil y México quienes, con un muy largo encierro light, notablemente han evitado la saturación hospitalaria, aunque desafortunadamente ello no tuvo un positivo impacto en el número de contagios y muertes ya que ocupan los cuatro primeros lugares en muertes en el mundo, sus economías están seriamente dañadas y sus gobiernos no alcanzan a explicar que, con el doble de semanas del otro modelo, no bajen ni los muertos, ni los contagios.

Lo más grave es que ni sus pueblos ni los propios gobiernos han podido resistir 120 días encerrados con las consecuencias que, en otros temas de salud y empleo, sufren sus ciudadanos.