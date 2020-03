Hoy se lleva a cabo la sexta subasta de libros denominada Subasta Ecléctica de Libros de Colección del Ingeniero Don Lorenzo Zambrano, dueño de Cementos Mexicanos, que falleció en el 2014.

Serán 2,654 ejemplares repartidos en 250 lotes; que a su vez conforman una subasta por títulos relacionados al arte, cine, literatura, biodiversidad, paisajismo, arquitectura, vino o jardinería.

En esta subasta los interesados pueden encontrar libros como una edición facsimilar de Florae Peruvianae, et Chilensis Prodromus (1794), obra de ilustraciones y descripciones botánicas escrito conjuntamente por Hipólito Ruiz López y José Antonio Pavón y Jiménez, el cual fue publicado originalmente con el nombre Florae Peruvianae, et Chilensis Prodromus, sive novorum generum plantarum peruvianum, et chilensium descriptiones et icones.

Microsoft informó que su plataforma de videollamadas Skype registró un aumento de usuarios de 70% en la última semana de marzo con respecto al mes anterior, a medida que cada vez más personas trabajan desde casa en medio de la pandemia del coronavirus. La plataforma está siendo utilizada por 40 millones de personas, indicó la compañía en un blog, y agregó que los minutos de llamadas entre cuentas de Skype aumentaron 220% respecto al mes anterior.

Grupo México anunció que ante la contingencia de salud que experimenta el país se comprometió a entregar de manera anticipada el hospital que mantiene en construcción en la localidad de Juchitán en Oaxaca en los próximos 10 días.

El inmueble considera una superficie de 6,800 metros cuadrados, contará con capacidad para 60 camas y requirió una inversión de 180 millones de pesos.

Ante la actual contingencia a causa del virus Covid-19, GNP Seguros extiende su servicio de orientación médica telefónica a todos los que cuentan con un seguro médico GNP, esto significa que cerca de 1 millón de personas podrán tener acceso a este beneficio de manera gratuita.

El servicio de orientación telefónica que ofrece GNP vía Médica Móvil se puede solicitar desde cualquier punto del país las 24 horas del día, los 365 días del año. Actualmente, los asegurados de gastos médicos mayores de GNP que cuentan con la cobertura de Médica Móvil suman 700,000.

Como una manera de apoyar a la situación que vive el país, a partir del 30 de marzo y durante toda la temporada de contingencia sanitaria por el virus Covid-19, GNP y Médica Móvil otorgarán orientación médica telefónica a todos los que cuenten con un seguro médico de GNP sin costo adicional.

La empresa de video teleconferencia y reuniones virtuales, accesible desde computadoras tradicionales y desde aparatos móviles, Zoom Video Communications, está disponible ahora en el Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC), o mercado global, de la Bolsa Mexicana de Valores.

El centro bursátil informó que así, los títulos de la compañía estarán disponibles para los inversionistas mexicanos, y cotizarán bajo la clave ZM. La firma es de origen estadounidense y está listada en el NASDAQ. En lo que va del año, las acciones de Zoom tienen una ganancia de 121.75% en la Bolsa estadounidense. La empresa se ha beneficiado de la mayor demanda de sus servicios ante las medidas de cuarentena implementadas en diversos países en el mundo por el Covid-19.

El SIC es una plataforma creada por la Bolsa Mexicana de Valores que permite invertir en acciones y exchange traded funds (ETF), cuyos valores fueron listados en otras partes del mundo.

El canal tradicional, o tienditas de la esquina, se hace presente en la crisis por el Covid-19. Entre las principales ventajas que tiene este canal de venta para realizar la compra de productos básicos está la cercanía a los hogares, que favorece la economía local y que pueden permitir una menor exposición y con ello una menor propagación.

La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes hace un llamado para que los hogares hagan compras en este tipo de establecimientos, “la tienda del barrio llegará puntual a su cita con la historia, a cumplir su rol, abrirá sus puertas y abastecerá a su gente en las mejores condiciones y con la mejor actitud, ya que los pequeños comerciantes sabemos que todos vamos en el mismo barco y estamos seguros juntos saldremos adelante de esta crisis sanitaria”, indicó la asociación.

La Asociación de Distribuidores de Gas LP aseguró que está preparada para afrontar la contingencia generada por la pandemia del Covid-19 y continuar con el suministro.

“Considerando la naturaleza de nuestro servicio, hemos reforzado e implementado algunas medidas estrictas de higiene y seguridad”, anunció. Entre ellas, precisó en un comunicado, la aplicación de protocolos de distanciamiento mínimo entre personas, lavado con frecuencia de manos o bien utilizar gel antibacterial, estornudar o toser cubriendo boca y nariz con un pañuelo desechable o con el antebrazo.