Los díscolos vemos con suspicacia que en su gira por Sonora lanzara el Presidente Andrés Manuel López Obrador su ¡al carajo! contra “los conservadores” que critican la contratación de médicos cubanos.

El escándalo por el “enojo” presidencial impidió que recibiera mayor difusión la nota de que en hospitales de Tabasco y Veracruz dejaron caducar miles de cajas de medicamentos “por no poder distribuirlos ni tener vehículos para ello”.

Quizá, como dicen los futboleros, jaló la marca al tema cubano, más fácil de manejar que justificar la incompetencia congénita del proyecto de salud que le vendió la dupla Alcocer-López Gatell. Quizá se dijo: “mejor una vez colorado y no cien descolorido”.

Tierras yaquis, ¿a cómo las pagarán?

En lo profundo del siglo pasado, un hombre muy rico vio un caballo que le gustó y le preguntó al propietario, modesto ranchero, ¿cuánto quiere por su caballo? “Tres mil pesos, respondió:

“¡Demasiado caro, ese caballo no vale más de 800 pesos”, reclamó el potentado. “Si, señor, pero yo no lo quiero vender, es usted el que quiere comprarlo y ese es el precio”. Al final se efectuó la operación por más del doble del valor del corcel.

Se anunció que Rogelio Ramírez de la O, titular de la SHCP comprará 30,000 hectáreas a los actuales poseedores para devolvérselas a las tribus yaquis. ¿Alcanzará el dinero si los propietarios le dicen yo no quiero vender, usted es quien quiere comprar? Capaz que tendrán que expropiar.

IMSS Bienestar, gran corrección sexenal

Con la modalidad de la centralización, con el IMSS Bienestar el Gobierno de la República hace la gran rectificación: el implícito reconocimiento de que fue un error cancelar el Seguro Popular en lugar de corregir sus fallas.

El IMSS Bienestar se originó en el IMSS-Coplamar creado por Arsenio Farell en 1979, Como siempre, cada uno de los subsecuentes gobiernos cambió el nombre hasta llegar a Seguro Popular. Era lo mismo, con ajustes.

Con sus fallas, durante 40 años esa figura atendió y atendió bien a la población sin seguridad social. Hoy renace como IMSS Bienestar. No importa. Lo esencial es aprovechar el expertise que si tiene el IMSS y, otra vez, darle seguridad social de calidad a los que no la tienen.

Notas en remolino

En El Economista, hizo el director general Luis Miguel González pregunta clave para la política exterior mexicana: ¿Se puede ser socios de Estados Unidos sin ser sus amigos?... Sabía el Gobierno de México de que eventualmente Estados Unidos mantendría vigente la regla de ”Quédate en México”. No tomaron ninguna previsión. Hoy enfrentan grave crisis humanitaria migratoria en la frontera norte… No se engañen. Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López no fueron a hacer campaña por los candidatos a gubernaturas de Morena. Fueron a que los conozcan… Sentenciaron a los asesinos de María de los Ángeles Tamés, joven regidora en Atizapán de Zaragoza. Crimen que fue punto de inflexión para el panismo nacional, se perdió valores que, les ha costado mucho recuperar… La sabiduría de Talleyrand, a dos tres siglos de distancia: “Nadie puede sospechar cuántas idioteces políticas se han evitado gracias a la falta de dinero” ...