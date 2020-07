López-Gatell nos conduce a ciegas a través de la pandemia con la venia de su jefe López Obrador. Además, nombrar a un funcionario único para estas tareas contraviene lo previsto para estos casos.

En la película de 1992 Perfume de mujer, Al Pacino personifica al coronel retirado Frank Slade, un invidente a quien un joven ayuda en sus actividades cotidianas. Tiene varias escenas memorables, una de ellas, donde el coronel, a pesar de ser ciego, maneja un Ferrari a toda velocidad por las calles de Nueva York. Calles desiertas porque, de lo contrario, hubiese tenido un aparatoso accidente. La escena refleja una irresponsabilidad tanto del joven que accede a que pilotee el auto, como del mismo manejador que sabe que su discapacidad le impide manejar un Ferrari.

Pues hay un símil entre el subsecretario López-Gatell y ese personaje cinematográfico: López-Gatell nos conduce a ciegas a través de la pandemia con la venia de su jefe López Obrador. A López-Gatell lo empoderaron con el Ferrari y le dieron atribuciones excesivas: 1) ser el vocero único, es decir, la estrategia de comunicación e información se volvió unipersonal; 2) único responsable del manejo de la pandemia; 3). pretender imponer medidas a los gobiernos estatales, y 4) ser la única línea directa con el presidente para acatar sus órdenes. Nombrar a un funcionario único para estas tareas contraviene lo previsto para estos casos, que es instalar al Consejo Nacional de Salud (CNS). Su finalidad es precisamente ser un foro amplio para discutir y plantear soluciones de manera colectiva. Pero la instalación del CNS se hizo muy tarde y casi de manera ornamental. Es inaudito que la semana pasada, a cuatro meses de la pandemia, apenas se llevó a cabo su segunda reunión ordinaria. El ferrari sigue en manos de López-Gatell.

¿Por qué decimos que el subsecretario va como el coronel Slade? Porque sin detecciones (pruebas) suficientes es difícil saber dónde estamos y hacia dónde vamos. No sólo hay detección deficiente de casos, sino que no hay seguimiento de contactos para la contención. Además, en su poder omnipotente ha manipulado las cifras y la información creando confusiones y contradicciones: primero dijo que el modelo Centinela es correcto y luego lo desechó; después dijo que el cubrebocas no es importante y luego que sí lo es; puso fechas para alcanzar el pico y la erradicación que evidentemente fueron falaces; también dijo que están midiendo bien los fallecimientos y ahora admitió (al Washington Post) que en la Ciudad de México hay tres veces más muertes; además, dijo que el desconfinamiento ya puede irse dando gradualmente y ahora sostiene que el semáforo naranja prevalece; dice que el personal médico tiene equipos preventivos necesarios, pero la cifra de muertes de dicho personal lo contradicen. Cada pirueta en el Ferrari va minando su credibilidad y el mal manejo de la epidemia impide reabrir bien la economía. ¿Cuántos puntos de la caída del Producto Interno Bruto de este año son imputables a López-Gatell? Por ello, la ventaja de un CNS profesional y plural que tome en cuenta diferentes enfoques.

En gran medida López-Gatell es responsable del pésimo manejo de la crisis. Al Pacino logró un Oscar con la película, difícilmente el subsecretario ganará un reconocimiento cuando termine esta pesadilla.