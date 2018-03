La cuesta de enero pasó a la historia, ahora 500 diputados, 128 senadores y un Presidente deben explicar, que nos va a ir del carajo en 2017 y que sí se levantan con ganas de joder’’ a su país y a los mexicanos, el incremento de 20% a combustibles repercutirá en incremento de precios de la canasta básica y otros, talvez no tan accesibles porque comerciantes, productores y empresarios, no tienen corazón, les dieron el pretexto.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), dice habrá precios diferenciados. Eso importa o la explicación de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) que existen 90 Regiones, eso cambia en algo o es como la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CONASIMI), que otorgó cuatro pesos de aumento mensual para el año nuevo y llevó al digno salario de casi 5 millones de mexicanos obtener 80.04 pesos diarios.

Vamos claro. El golpe no es sólo del presidente Enrique Peña Nieto, sino de esos legisladores disque de cámaras alta y baja, que para los sí piensan, son bajos de tamaño y bajos de visión, ellos apostaron primero por sus intereses de partido, que a las demandas de quienes los eligieron, porque son: PRI, PVEM, PAN y PRD de la pasada legislatura y esta, confabularon beneficios políticos, antes que los mexicanos.

El resto de partidos como Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), Movimiento Ciudadano (PMC), Del Trabajo (PT), Nueva Alianza (PANAL), Encuentro Social (PES) y los que vengan, son la misma porquería, los de arriba y de abajo se sumaron a una Reforma Energética’’, es la que está aplicado este gobierno y ya se sabe. Todos ¡TODOS! Ellos saben que habrá enojo. Piensan se les pasará: son mexicanos’’.

Las voces de partidos o legisladores, ahora sólo valen madre’’. Qué hicieron para defender lo ahora aplicado, cuando ellos lo votaron a favor. ¿Ustedes creen que tienen derecho? MORENA, nos sale con una cuestión bien científica, que habrá una escala de precios. ¿En serio? Es como decir: otros países pagan más por gasolina y México paga menos que otros.

Sí claro. Pero los que ganan un salario mínimo, dos, tres o más, de verdad con una educación oficial, un sistema de salud endeudado e inseguridad a nivel superior a la mundial, con esfuerzos ponen sus pesos y expectativas de un mejor país del Tercer Mundo, nada que en vías de Desarrollo o Emergente, eso se tendría sino tuviéramos esos poderes legislativo, judicial y ejecutivo, lo pongo en minúsculas a propósito, son eso y se dicen PODERES’’.

A los más de 120 millones de México, porque los gobernantes no lo son parte de esa suma, nos gustaría ver que viajan en pecerdos, micros, chimecos, Metrobús o Metro, no en UBERS, CAFYS o en bicicleta cuando se les ocurre el populismo, sino de verdad, como hacen políticos de altura de naciones sí desarrolladas, de Primer Mundo y no sea agredidos por ser engreídos o populistas.

Esto no es sólo de gasolinazos, sino realidades de México, quienes nos gobiernan les vale gorro. Ellos tienen camionetas, guaruras, restaurantes de lujo, hijos en escuelas privadas o extranjeras como se ha documentado de la clase política, la empresarial y financiera es esto otro peldaño, ellos se lo han ganado, aunque sea con complicidades de esos políticos’’ y ¿el resto?

¡Ya basta mexicanos!

El camino es exigir. Nada de Rayitos de Esperanza’’. Derechistas vividores’’. Izquierdistas arrepentidos y Traidores’’ o Mesías’’ que vienen del mismo tajo. Tampoco independientes, ellos saben cómo lo lograron pero les da vergüenza aunque les pagan. No sólo es el gasolinazo, vienen más desgracias.

COMMODATO

Lo bueno es que a todos ellos a partir del 20 de enero de 2017, les preocupara el Pato’’ Donald Trump y les juro, nos pedirán unidad, cerrar filas, pero que se ¡¡¡Jodan!!!