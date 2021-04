No desafiamos a ningún grupo, acompañamos a las víctimas de la violencia, les dijo a los pobladores de Aguilillas, Michoacán, el Nuncio Apostólico Franco Coppola. Unas horas de paz, que, como dijo, harán visible la opresión de que son víctimas.

Como pastor, Coppola pidió por la reconversión de los criminales, pero lamentó casas y comercios abandonados y advirtió que “quien calle es cómplice de la mafia y que donde no está el Estado siempre habrá intereses que tratan de apoderarse”.

A la visita del Nuncio se quitaron bloqueos, pusieron “filtros” policíacos y militares, pero, apenas se fue, volvieron los bloqueos, probando su dicho; “donde falta autoridad, aflora la violencia”. Triste que a nadie avergüence esa voz en el desierto.

El austericidio perjudica a refinerías

Draconianas medidas de austeridad le han impuesto a Petróleos Mexicanos en el esfuerzo hecho para, como dice el Gobierno de la República, “reparar el daño hecho a la empresa petrolera por el neoliberalismo”.

En la visita a la refinería de Tula, Hidalgo, empero, el Presidente Andrés Manuel López Obrador trabajadores petroleros le dijeron: “tenemos mano de obra calificada, pero falta mantenimiento porque tenemos plazas bloqueadas”.

“Necesitamos gente, mantenimientos preventivos y correctivos, pero no los podemos hacer porque no hay plazas”. Suponemos que eso no figura en las gráficas que le presentan el director de Pemex Octavio Romero y la titular de Sener Rocío Nahle.

La reforma electoral, traje a la medida

Ha demostrado el coordinador de los senadores de Morena Ricardo Monreal gran capacidad para operar, pero también para allanar el terreno a los cambios decididos hace tiempo en Palacio Nacional.

Sin embargo, pese a su hábil para la dialéctica, no puede eludir usar los argumentos mañaneros para descalificar al INE y anuncias ooootra reforma electoral, esta distinta, pues no busca corregir fallas o contentar a la oposición, como las anteriores.

Habla de “las elecciones más caras del mundo”, sin importar que juntas peras con manzanas. Después de las elecciones veremos reforma electoral no para mejorar, sino para dar gusto a los deseos de Palacio Nacional. Traje a la medida.

NOTAS EN REMOLINO

Vaya sofocón que dio el Banco de México al titular de Hacienda Arturo Herrera al informarle que no tiene excedentes que entregar al Gobierno Federal, pues ya se contaba con esos recursos. ¿Y ahora qué?... Uno se niega a aceptar que la jefa de Gobierno de CDMX Claudia Sheinbaum que, en materia de combate a la pandemia ha tocado por nota, rechaza que la autoridad electoral tenga autoridad para prohibir el ingreso a las casillas el próximo junio a quienes no porten un cubrebocas. Ese, diría Talleyrand, no es un crimen, es un error... El coordinador de la mayoría del Partido Oficial, Morena, en la Cámara de Diputados Ignacio Mier hizo el viernes una nueva y alarmante definición de la tarea de “un transformador”: antes que la ley está la justicia... La propuesta de darle visa a los de “sembrando vida” suena paradójicamente similar a la de Fox de entrenar jardineros para mandarlos a trabajar a Estados Unidos...