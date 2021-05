Recordatorio: No olvidemos el 3 de mayo, Metro Olivos. Justicia para las víctimas, castigo para los responsables.

De nuevo, como en 1994 y 2006, la pregunta vuelve a ser: ¿aguantará el sistema? En 1994 se hablaba del choque de trenes y en el 2006 del asedio de López Obrador y sus aliados a la Ciudad de México por un fraude que no existió. La gran diferencia entre esos momentos y el actual es que los peligros surgieron desde fuera del poder y este es desde el poder, un poder como no se había visto desde los años 70.

El paisaje antes de la batalla es complejo, lleno de humo y con muertos por adelantado. Los rasgos del proceso electoral ya han sido explicados por varios analistas. Violencia electoral como no se había visto, con decenas de candidatos muertos, heridos y atemorizados, algunas veces obligados a abandonar el proceso. Cárteles y bandas criminales participando abiertamente en la eliminación o impulso de candidatos (el “píntate de verde, SLP”) y un Estado que ha fracasado en el tema de seguridad y, lo peor, al que parece no importarle. Como final de esta violencia incontrolada, la posibilidad muy real de que en varias posiciones importantes queden personajes ligados al crimen organizado.

Las encuestas, los encuestadores y los analistas apuestan a tres escenarios (muy obvios por lo demás) que MORENA y aliados (es decir, AMLO) vuelvan a controlar la cámara de Diputados y ganen posiciones en estados y municipios; que MORENA y aliados ganen mayoría simple, pero no las dos terceras partes de la Cámara Baja y que les vaya regular en estados y municipios; y que Morena pierda la mayoría en la CD y pierda posiciones en estados y municipios. Para descansar su alma y dar gusto a sus lectores señalan que el escenario más probable es el segundo. Ah, bueno.

En el mundo de los partidos y su lucha electoral, MORENA se erige como la única posibilidad de cambio (¿hacia dónde?), olvidando que en tres años no han sido capaces de mostrar el rumbo. La alianza de los tres magníficos (o, mejor dicho, two and a half men) pierde la brújula y le hace la guerra a la única otra oposición, Movimiento Ciudadano, en lugar de enfocar sus baterías a sus verdaderos adversarios. Son finales de campaña y los cambios de bando están a la orden del día, como en Chihuahua o Baja California. Todo esto, bajo el paraguas de una gran polarización política alimentada en buena medida por el presidente López y la amenaza de la desaparición del INE (MORENA dice: “Riesgos mínimos si Gobierno asume control de elecciones”).

Luego de miles de muertos que se pudieron evitar, caídos del COVID y el desabasto de medicinas, la pandemia parece controlada, por fortuna, pero la economía no despega, a menos que se crea que un 0.8% trimestral es una buena noticia o 500 mil empleos menos que en abril del 2020 es cosa menor. Por si hiciera falta algo, el presidente se saca de la chistera el conejo de una refinería y Moody´s, más rápida que ese conejo le baja la calificación a Deer Park casi al nivel de basura. The Economist, por su parte, llama a votar contra AMLO y Marcelo Ebrard, quien trata de ganar puntos a ver si así recupera el paso en la carrera presidencial, le contesta a la publicación: AMLO está más allá de nosotros, pobres mortales.

Con la sensibilidad de un elefante en cristalería (el chivo es más delicado) el presidente López pregunta con respecto a la espera del abasto de medicamentos que están por llegar (algún día): “verdad que valió la pena aguantar”. A ver qué opinan los padres que perdieron hijos por falta de medicamentos contra el cáncer, los que no fueron atendidos con medicamentos contra la diabetes o los que murieron por problemas renales que se pudieron evitar.

Finalmente, la elección no se resolverá como un ejercicio de lógica o de razones en pro y en contra, sino por las emociones. En buena medida, se resolverá a favor o en contra del proyecto presidencial por el grado de convencimiento que hayan logrado las oposiciones o López (su partido no cuenta). Pero en esta obviedad, bailan en mi mente dos frases, una del mandatario y otra de Ebrard.

La primera afirma que ya cambio la mentalidad de las mayorías. No sé que quiere decir el presidente con esto, pero me pregunto si significa que el rencor que corría subterráneo ha aflorado y que muchos quieren revancha de quienes todos los días los ninguneaban, los discriminaban, los engañaban mientras se enriquecían y se daban la gran vida. Si es esto, AMLO es el ángel vengador.

La otra frase, la de la carta para The Economist, es: “la falla de las elites en entender a López Obrador”. Agregaría: la falla de las elites en entender todo lo que no sea de las elites. Mal asunto.

Este es el paisaje antes de la batalla.