La contundente votación de las elecciones presidenciales aturdió a la oposición y ensoberbeció a las izquierdas que por tanto tiempo anhelaron conquistar el poder, pero también implica un riesgo para la democracia que construimos.

Por ahora, las realidades políticas mantienen muy disminuidos a los partidos de oposición, cuya credibilidad socavaron los triunfadores y sus aliados durante casi dos décadas.

Aunque lo nieguen, los ganadores tienen que reconocer que cuando menos 40% de los votantes no está a su favor, esa porción del electorado se queda en la orfandad, si no se fortalecen los partidos de oposición. Y surge la pregunta: ¿sobrevivirá la democracia mexicana a esa orfandad?

Capitalizó la CNTE las promesas de campaña

En los hechos, el presidente Andrés Manuel López Obrador se convirtió en rehén de su narrativa de campaña y, sobre todo, de sus promesas de campaña, al menos eso ocurrió con aquello de “echar abajo la mal llamada reforma educativa”.

Los dirigentes de la CNTE capitalizaron esa promesa y ahora han forzado que las leyes secundarias correspondan a las exigencias históricas de la Coordinadora, lo cual, en estricto rigor, significa devolverles lo que perdieron.

Y, en ese lance, paradójicamente reviven lo que en el siglo pasado algunos llamaron “los años dorados”, el apogeo del poder del partido hegemónico. La frase “la bancada de Morena es la bancada del presidente” la podría haber dicho el históricamente institucional Fidel Velázquez.

Iguala, no quieren justicia, quieren venganza

En este espacio se ha juzgado con desconfianza las motivaciones de los familiares de los normalistas de Ayotzinapa, brutalmente asesinados en una criminal complicidad de autoridades locales con las bandas criminales del narcotráfico.

Ahora, cuando encontraron funcionarios que, desde antes de llegar al poder simpatizaban con sus reclamos y exigencias, afirman buscar solamente la verdad de la tragedia ocurrida en Iguala, una “verdad histórica” que destruya la averiguación del 2014.

Lo peor es que, con la anuencia del gobierno de la 4T, todo indica que no les importa tanto hacer justicia, como vengarse de los funcionarios que en el otoño del 2014 realizaron una de las más exhaustivas investigaciones hechas hasta el momento. No les importa, quieren sancionar a los investigadores, no a quienes asesinaron a los normalistas.

NOTAS EN REMOLINO

Si el atentado contra el delegado del Centro Nacional de Inteligencia en Guanajuato no convence al gobierno de que sí está en guerra contra las bandas criminales, corren el riesgo de sufrir el mismo desencanto del británico Chamberlain cuando aseguraba que había asegurado la paz... Otra vez el presidente López Obrador habló del “elefante reumático” que, dijo, ya está de pie, pero hay que empujarlo. Dice que ordena y no siguen sus órdenes. ¿No será porque a veces hay que cumplir con las normas legales?... Caramba, y el auditor superior, David Colmenares, supuso que por ser de izquierda habría más comprensión. No. Hasta se le fueron a la yugular legisladores de Morena y del PT para recortarle el Presupuesto... Advierte el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, que sin reforma electoral pueden organizar las elecciones del 2021, pero que, si el recorte del presupuesto es con machete, hasta esas elecciones están en riesgo... Ha pedido Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, a los diputados que faciliten que la IP invierta en líneas de transmisión de energía eléctrica... Quid pro Quo: el PAN quiere destituir al gobernador de Veracruz, mientras Morena quiere hacerlo con el gobernador de Tamaulipas...