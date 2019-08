Los diputados de la Comisión de Presupuesto, encabezada por Alfonso Ramírez Cuéllar, ya recibieron la respuesta para gravar más refrescos, tabaco y alcohol. No, no, no se romperá la promesa de campaña.

El problema para los diputados, sobre todo para la mayoría morenista, es que para cubrir las prioridades del gobierno federal, ya tienen dificultades para mantener el equilibrio en las finanzas públicas.

Para cuadrar números, ahora sugieren a la SHCP que reduzca a la mitad la meta del superávit primario en el presupuesto, para disponer de un margen de maniobra ligeramente mayor. De ese tamaño es la desesperación.

ASF, ¿nunca informa a sus jefes?

En el lance del encarcelamiento de la extitular de la Sedesol y la Sedatu, Rosario Robles, son muchos los que tienen, dicen, datos que aportar para que los fiscales y el juez cuenten con más material para castigarla.

Hablaron ayer exdirectivos y actuales directivos de la Auditoría Superior de la Federación, quienes dicen haber denunciado irregularidades y hasta afirman los exdirectivos que las reportaron en Los Pinos.

Empero, olvidamos que la ASF es el brazo auditor de la Cámara de Diputados, de la cual depende. Hay una Comisión de Vigilancia. Entonces, ¿reportaron las irregularidades a la comisión? ¿Informaron a los diputados? Son cosas técnicas, capaz que a los diputados les dio flojera. Pecado de omisión, dicen.

Otro esfuerzo a favor del sureste

Ayer, en Oaxaca, estuvieron los principales empresarios agrupados en la Concamin, que reúne a las cámaras industriales, para anunciarle al presidente Andrés Manuel López Obrador de las inversiones que se harán para impulsar el desarrollo en las entidades del sureste de la República.

Antes se han lanzado programas similares, la diferencia es que esta vez quienes convocaron fueron los empresarios, quienes harán las inversiones, claro con el respaldo del gobierno de la República, pero con dinero suyo.

Quizá, sólo quizá, ha llegado la hora para impulsar el desarrollo en esa parte de la República, donde la máxima ha sido sacar el mayor provecho, pero sin que ello beneficie a los habitantes.

