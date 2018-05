A principios de la semana pasada, tuvo lugar la presentación de la Agenda Digital Nacional: Beneficios Digitales para Todos, o ADN 18, conformada gracias a un esfuerzo importante de investigación y reflexiones por parte de diversos organismos del sector de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), que agrupan a las distintas empresas de la industria.

Uno de los principales logros del documento, sin duda, es la integración de una visión común de la industria para impulsar el desarrollo de México en la materia. En la presentación de ADN 18 se hizo un llamado a todos los candidatos presidenciales de nuestro país, sin distinción alguna, para que conozcan las 121 propuestas del documento —agrupadas en seis pilares fundamentales—, y que a partir de ello pudiera estrecharse el diálogo y discusión de los temas que representan el interés general de la industria.

No obstante la unión mostrada por la industria por poner en la agenda nacional los temas relevantes para el sector, con independencia de quien resulte ganador en las elecciones del próximo 1 de julio, la ADN 18 ya fue torpedeada al cierre de la misma semana, por los voceros del agente preponderante de telecomunicaciones en México, América Móvil (Telcel y Telmex), quienes pusieron en manos de un solo candidato presidencial, Ricardo Anaya, la agenda del Ingeniero Slim.

Si bien suena lógico que las personas vinculadas con América Móvil busquen dividir la unión de la industria para continuar anteponiendo la agenda del operador que históricamente ha dominado el sector de telecomunicaciones en México, por encima del interés general, lo que sí llama mucho la atención es que las personas cercanas a Ricardo Anaya, con conocimiento de los temas relacionados con el sector, no le hayan advertido que al suscribir como suyo un decálogo de propuestas para el sector, lo que en realidad estaba suscribiendo era la agenda del agente preponderante para los próximos años.

Con base en ello, todo parece indicar que a diferencia de lo acontecido en sexenios anteriores, en esta ocasión el Ingeniero Slim sí se está anticipando al resultado de las elecciones presidenciales, para impulsar los aspectos que le permitan seguir controlando ampliamente el sector en México.

Aunque en el decálogo de propuestas de América Móvil, que Ricardo Anaya hizo suyas en el evento denominado México Digital, Innovación y Transformación Tecnológica para Crecer con Inclusión y Equidad, que tuvo lugar el pasado 11 de mayo, existen aspectos que pueden sonar positivos, como la promoción de la inclusión digital universal, el conectar a la banda ancha a 85% de los mexicanos, a 85% de las pymes y a 100% de los municipios en México hacia el 2024, lo que no se señala es que, en los hechos, lo que se busca es que la digitalización nacional se realice aprovechando la infraestructura del agente preponderante en telecomunicaciones.

Un ejemplo claro de ello es lo señalado en el punto 10 del mencionado decálogo, en el sentido de que hay que consolidar una segunda generación de reformas en el sector de telecomunicaciones para incorporar las recomendaciones de la Comisión de Banda Ancha de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), en la que el Ingeniero Carlos Slim funge como copresidente desde el 2010, y en la que, por ende, ejerce una gran influencia.

Así las cosas, en una misma semana, por un lado pudimos observar la presentación de una agenda digital consensuada por la industria con miras a ser analizada y discutida por todos los candidatos presidenciales, mientras que, por el otro, conocimos la agenda de América Móvil, diseñada para que fuera avalada por uno de esos candidatos. Será importante que los aspirantes a la Presidencia de la República no pierdan de vista las propuestas que sí representan un interés general y no caigan en la trampa de avalar aquellas que sólo representan los intereses de un agente en particular.

*El autor es Senador de la República.