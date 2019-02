Quizá para la primavera esté lista para funcionar la Guardia Nacional con el diseño que, pese a todo, hizo el gobierno lopezobradorista. Así podrán poner a prueba todas las premisas con que emprenden la lucha anticrimen.

No será fácil la batalla contra las bandas criminales de todos tamaños que operan a lo largo y ancho de la República, porque a ellas, como a los ciudadanos de pie, les vale la discusión sobre "constitucionalidad y militarización" que encendió al círculo ojo.

La lucha anticrimen es clave para afianzar al gobierno de la 4T. Sin embargo, ese esfuerzo puede frustrarse si sobre el pragmatismo prevalecen los prejuicios ideológicos. Dicen los boxeadores aflojar el puño al golpear hace que se fracture la muñeca.

Pemex: la apuesta del "sindicalismo libre"

Como diría un clásico del siglo pasado, "andan sueltos los demonios", en este caso los demonios de la libre sindicalización, con la cobertura del cumplimiento de convenios internacionales, pero con el claro objetivo de que el actual gobierno tenga un sector obrero en sintonía con sus objetivos.

En ese remolino se avivan las ambiciones de quienes en distintos gremios no han podido tener el poder. Entre esos gremios está el sindicato petrolero, contra cuyo líder Carlos Romero Deschamps se movilizan ambiciones sindicales, junto con malquerencias ideológicas de muchos "liberales y neoliberales".

El dilema habrá de resolverlo el Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien decidirá si el cumplimiento de "compromisos" lo lleva a crearle al director de Pemex Octavio Romero Oropeza una tormenta laboral.

Cuidado, resienten austeridad en el IMSS

A 87 de la toma de posesión del actual gobierno, empiezan a resentirse los efectos de la "oportuna" austeridad república que impuso en el Instituto Mexicano del Seguro Social su flamante director general, Germán Martínez Cázares.

Hasta aquí en la Ciudad de México, donde los funcionarios procuran no levantar muchas olas, por la resonancia mediática de las quejas, ya se empezaron a sentir los efectos de la "austeridad republicana" en hospitales y clínicas del Instituto.

La reducción de personal, el recorte de gastos se refleja ya en larguísimas esperas que, mal que bien, ya se habían reducido considerablemente y en consultorios que ya no atienden porque falta personal. Cuidado, jugar con el IMSS es jugar con la estabilidad social.

Notas en remolino

Este año, como ocurre desde hace muchas décadas, para todos los medios no ocurrió la Peregrinación Anual de Jóvenes al Monumento a Cristo Rey en el Cerro del Cubilete. Este año acudieron poco más de 30,000 jóvenes. Mal que la corrección política y los prejuicios nublen el rigor profesional... Un problema que deberá solucionar el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Alfonso Durazo es el de la disparidad de salarios entre policías militares, policías navales y policías federales, disparidad que puede afectar la moral de la Guardia Nacional si no la atienden... Aunque presente en el discurso, todo indica que la descentralización de las Secretarías del gobierno federal no podrá hacerse a mediano plazo. Cosa de pesos y centavos. Por buena voluntad no queda, conste... Valdría la pena que la Secretaría de Relaciones Exteriores informara cuáles son las posiciones vacantes en el Servicio Exterior Mexicano. Mal haría la Cuarta Transformación en hacer de México un país diplomáticamente insular... Más que tareas legislativas al Senado le esperan procesos farragosos de ratificación de nombramientos, desde la Suprema Corte de Justicia hasta el INAU... Desde 1989, hasta la fecha, los cachanillas decidieron "darle chanza al PAN" en el gobierno de Baja California. Tal parece que ya no más. Veremos en junio...

