Vida feliz

El Consejo Nacional de Población, que dirige Patricia Chemor Ruiz, quiere mejorar tu autoestima, bienestar psicológico y responsabilidad; el Consejo está promoviendo la interacción entre niños y perros, por medio de Adoptare, una asociación que promueve la cultura de adopción canina.

Explicó que, debido a la docilidad de los perros y la facilidad para relacionarse con las personas y especialmente con los niños, son considerados excelentes compañeros para la convivencia en familia.

Refirió que, en México, 80% de las familias que cuentan con un animal de compañía en casa tiene perros, de acuerdo con el Consejo Nacional de Población.

Adoptare explicó que entre los beneficios de tener un perro como mascota para niños, se encuentran que inculca responsabilidad, ya que los pequeños, dependiendo su edad, pueden hacerse cargo de tareas sencillas para su cuidado.

El remojo

La que está estrenando sucursal es Grupo La comer, que encabeza Santiago García García. La emisora inauguró una tienda en Puerto Vallarta. La inversión fue de 462 millones de pesos. La tienda genera 187 empleos directos y 250 indirectos. Con esta apertura el Grupo suma 30 sucursales de este formato.

Contará con una superficie de piso de venta de 4,975 metros cuadrados, área en la que se distribuyen más de 23,000 productos nacionales e importados. Esta sucursal cuenta con 296 cajones de estacionamiento para comodidad de los clientes que la visitan.

Como todas las tiendas de La Comer, ésta cuenta con una amplia variedad de departamentos especializados, como productos perecederos, abarrotes, alimentos preparados, pastelería fina y mercancías generales para el hogar, en donde se muestra la filosofía de la empresa: ofrecer productos diferenciados.

Con ganas de crecer

Mercado Libre, que guía Marcos Galperin, dio a conocer que, por segundo año consecutivo, realizará una inversión de 275 millones de dólares, con el objetivo de fortalecer sus operaciones de logística, envíos, mercadeo y programas de lealtad.

En un comunicado, la plataforma de ventas en línea señaló que la financiación, que contempla la anunciada apertura de dos centros de distribución, generará más de 3,000 nuevos puestos de trabajo en el Estado de México.

También abarca la aplicación y el fortalecimiento de otras áreas, tales como Mercado Envíos y el programa de lealtad Mercado Puntos así como el impulso de las estrategias de mercado desplegadas por la empresa.

Dimes y diretes

Ayer en este espacio se publicó que consejeros independientes reconocieron que el precio ofrecido por las acciones de OHL México, fue el correcto. E incluso nos dijeron que el argumento del abogado Paulo Diez se hundía.

Hoy va la respuesta del litigante. Asegura que Evercore no es independiente, de hecho fue el asesor de Global Infraestructure Fund (IFM) para la primera compra del Circuito Exterior Mexiquense.

Además, dice que Evercore no sabe cuánto le pagaron a OHL España por las mismas acciones. Se nos contó que Rothschild y Lazard habían ofrecido una opinión independente y Paulo Diez destaca que Lazard no es independiente y que Rothschild no emitió opinión alguna en relación con la última OPA.

El abogado dice que nadie aceptará el precio que le ofrecen a los accionistas, ya que es inferior al valor en bolsa. Mientras tanto, Paulo Diez, le mandó una carta al presidente de la Comisión Bancaria y de Valores, Bernardo González Rosas, que la autoridad actuó de manera sesgada y contraria al estado de derecho en el país. Así las cosas.

Sano viaje

Siguiendo con el hilo turístico y debido al incremento que se ha presentado, ya sea por placer o por negocios, se desarrolló la emporiatría.

Seguramente se preguntará ¿qué es eso? Bueno, pues déjame platicarte que se refiere a la medicina del viajero.

De acuerdo con Passport Health, cuyo director de comunicación es Sergio Sánchez, la preocupación del desplazamiento de los viajeros entre lugares con diferentes condiciones de clima, ambientes, situaciones sanitarias, alimentos y agentes patógenos endémicos de ciertas zonas, debe ser prevenida para evitar padecimientos indeseados. El objetivo es dar un diagnóstico oportuno de la salud del paciente antes de viaja y, de acuerdo con las condiciones del lugar a visitar, se administran vacunas o tratamientos para evitar contraer padecimientos típicos o potenciales de la región.

Los médicos expertos recomiendan realizar estas revisiones entre cuatro y seis semanas antes del viaje.

Relevos en la AMIB

Ayer se llevó a cabo la Asamblea General OrdinAaria Anual de Asociados de la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB), en la cual se acordó la designación de los miembros que integrarán el Consejo Directivo para el periodo 2018-2019.

Se ratificó como presidente a José Méndez Fabre y como vicepresidentes fueron designados: Humberto Cabral González, director general de Citibanamex Casa de Bolsa; Álvaro García Pimentel director general adjunto de Merrill Lynch México.

A la lista se suman Luis Manuel Murillo Peñaloza, director general de Valores Mexicanos, así como José Antonio Ponce Hernández, director general de Inversora Bursátil.