¿Ya para qué le pedimos que intervenga, si de antemano sabemos que esto fue algo premeditado, si se trataba de un acuerdo entre los ejecutivos de México y Estados Unidos? , resumió anoche, lacónica, Silvia Delgado, integrante del equipo jurídico contratado por Joaquín el Chapo Guzmán Loera, al periodista Carlos Loret de Mola.

La abogada juarense quizá fue la última persona que pudo dialogar con el sinaloense, antes de que fuera entregado al gobierno de Estados Unidos. En la víspera, el pleno de los ministros de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó la petición de atraer el caso y, en automático, los magistrados del Quinto Tribunal Colegiado en materia penal dieron por cerrado el caso.

Un año después de su reaprehensión, justo el último día del mandato de Barack Obama, el Chapo Guzmán fue extraditado. En la víspera, de acuerdo al testimonio de su abogada, había estado intranquilo, sin dormir, segregado del resto de la población penitenciaria, en el Cefereso de Ciudad Juárez, agotado por tanto hostigamiento .

Por lo menos, hoy dormirá tranquilo , resumía la litigante, nunca tuvo miedo sobre la extradición. Sabía de los procesos que enfrentaba. No se va a declarar culpable... . Delgado no cumplirá con la última petición de su cliente: escribir en su nombre una carta al presidente de la República para informarle sobre las violaciones a sus derechos humanos.

En vísperas del arranque de la era Trump, el gobierno peñista ensaya una nueva forma de relacionarse con el gobierno estadounidense. Y no es que la administración Obama haya sido particularmente colaborativa con su contraparte. Todo lo contrario: la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por su sigla en inglés) emitió una certificación negativa a México en materia de Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada (INDNR), por concepto de incursiones de embarcaciones menores mexicanas entiéndase lanchas a la Zona Económica Exclusiva de Estados Unidos.

México fue notificado mediante una nota diplomática fechada el 11 de febrero del 2015, y una carta fechada el 9 de febrero del 2015, tanto a la Embajada en Washington como a la Conapesca, en lo referente a su identificación como una nación cuyos barcos participan en actividades de pesca INDNR. A partir de allí, autoridades de ambos países trabajaron intensamente durante el 2015 y el 2016 para corregir esta situación, pero las violaciones de este tipo continúan.

Tan sólo en el 2013, la USCG aprehendió 24 lanchas mexicanas en la ZEE de los EU. Con 82 mexicanos a bordo, junto con diversas especies de pescado capturadas. Una de las preocupaciones de la autoridad estadounidense radica en que los buques mexicanos pescaron dentro de la ZEE de Estados Unidos, especialmente teniendo en cuenta el estado del pargo rojo y la gran cantidad de captura documentada. Los buques habían incursionado hasta 41 millas náuticas en la zona marítima estadounidense que comprende parte del Golfo de México.

El gobierno de México se comprometió a iniciar cargos contra los responsables de estas incursiones. A principios de enero del 2017, inició procesos de ejecución contra esas personas involucradas en las operaciones lancha; sin embargo, esos casos aún no se han resuelto, por lo que las autoridades estadounidenses tomaron la determinación de emitir la certificación negativa apenas hace 11 días.

EFECTOS SECUNDARIOS

¿DESPROTEGIDOS? En la última semana del 2016, el IFT expidió nuevos lineamientos que han puesto a los radiodifusores en pie de guerra. No sólo se trata de los concesionarios aglutinados en la Radio Independiente, sino también el Consejo Consultivo de la CIRT ambos, dando voz a radiodifusores de provincia , quienes el próximo miércoles 24 han sido convocados a una reunión de emergencia para definir su posición respecto de los nuevos lineamientos de las audiencias. Y es que consideran que estos lineamientos son el mayor ataque a la libertad de expresión en épocas recientes, pues ponen a todos los comunicadores y periodistas en un ambiente de censura y control editorial. ¿Peor que en Venezuela? A saber. Lo cierto es que estos lineamientos limitan la publicidad, lo que afectará el crecimiento de la industria en un entorno económico complicado. Hay dos posiciones en la radio nacional: unos piensan que el IFT no analizó el impacto que tienen estos lineamientos en materia de libertad de expresión, pero para otros su contenido, y más tomando en cuenta que se publicaron en los últimos días de diciembre en pleno periodo vacacional, reflejan un instrumento para censurar medios. Un gasolinazo mediático, pues la medida afecta a toda la radiodifusión comercial, pública, universitaria y hasta los medios comunitarios e indígenas.

DISCRETOS. Encabezada por el secretario de Turismo, la delegación mexicana que participó en la 37 edición de la Feria Internacional de Turismo en Madrid cumplió decorosamente. A diferencia de ocasiones anteriores, ni el CMPT ni ProMéxico tuvieron una participación relevante. Caso contrario ocurrió con Fonatur, cuyo director general Miguel Alonso Reyes parece haber sorteado los inconvenientes que antecedieron su llegada al cargo y en España reorientó la estrategia de hacer de México un destino de sol y playa atractivo para el mercado europeo.

