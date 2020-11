Como sede de los poderes de la Federación, son irresistibles los reflectores mediáticos del Altiplano para las dirigencias nacionales de los partidos de oposición y no pocas veces los desconectan del resto de la República.

Un ejemplo es que la dirigencia de lo que queda del PRD rechaza la incipiente alianza de su comité zacatecano con el PRI y con el PAN, con una insensibilidad que explica tanto.

Los dirigentes nacionales opositores no terminan de entender que al intentar enfrentar al partido oficial en el escenario nacional están condenados a perder; rechazar las alianzas de sus grupos locales muestra su vocación de perdedores.

T-MEC, una agenda más para adecuar

Inútil que la secretaria de Economía, Graciela Márquez, convoque a que los asuntos político-electorales no contaminen al T-MEC, el acuerdo comercial con Estados Unidos, pues, aunque en el ámbito comercial, el acuerdo es político.

Ojalá y el gabinete económico del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador diseñe los escenarios a enfrentar cuando por fin en Washington decidan cuál será el nuevo matiz del T-MEC.

Ojalá y que ellos, que confían en la gran reactivación económica, escuchen al subsecretario de SRE, Jesús Seade, quien ya les advirtió que el acuerdo comercial “no es la varita de Harry Potter”.

Esperanza de la 4T, en saldo de Banxico

La subsecretaria de Egresos de la SHCP, Victoria Ceja, explicó a El Economista acerca de cuánto se calcula reciba el Ejecutivo federal por los remanentes del Banco de México.

Confía el gobierno en que dichos recursos ayudarán a paliar sus tribulaciones presupuestales. Podrían ser 300,000 millones de pesos o quizá hasta 500,000 millones de pesos, explicó la funcionaria.

A quienes ya empezaron con cuentas alegres, ya les dijo que 70% de los remanentes por ley se destina a pagar deuda y 30% va al Fondo de Estabilización. Bien, dicen; cuando ya esté acá veremos cómo hacemos.

Notas en remolino

“Alerta, Will Robinson, alerta”, se anuncia un inminente aumento de un peso al kilo de tortillas... Es cierto, hay presencia de Sedena, Semar, la Guardia y de otras instancias federales y estatales en Tabasco y Chiapas, pero, sin ánimo de intrigar, hace falta un mando central que coordine, un mando central allá en Tabasco, no en Palacio... Se equivoca el canciller Marcelo Ebrard si cree que una llamada con el procurador norteamericano William Barr paliará los soterrados, pero caldeados ánimos castrenses en México... Insistió otra vez el presidente Andrés Manuel López Obrador para que el Senado apruebe su iniciativa para que los presidentes sean sujetos a juicio por cualquier delito, aunque sea del fuero común. Olvida que en el Congreso hay grupos de aquellos que, siendo del partido oficial, creen que alguna vez podrían estar en Palacio y no les gusta esa Espada de Damocles... Admirable celo de la Secretaría de la Función Pública. Anuncia acusación contra la secretaria de Cultura del gobierno peñista, María García, y la inhabilitan por 10 años. Pero no bastará para disipar el affaire de Pío López Obrador...