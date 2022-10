Adán Augusto, ¿sólo un mensajero?

Recomendó -POS, por órdenes superiores, en el argot burocrático- el titular de Gobernación Adán Augusto López a los gobernadores morenistas hacer lo que sea para tener listas las estructuras partidistas para la elección de junio de 2024.

Y hubo un mensaje adicional, que reiterará el tabasqueño en su periplo por las 32 entidades de la República: “se espera que todos los morenistas, sin excepción, acepten sin chistar los resultados de la encuesta que decidirá la candidatura presidencial.

Salvo excepciones, los mandatarios y dirigentes estatales, políticos al fin, ya se preguntan si es sólo el mensajero o el periplo que le dará reconocimiento nacional tiene otro objetivo. ¿Y si...? Ah, la cruel incertidumbre.

Sitian CDMX, por laxitud federal

Hace mucho, en este generoso espacio de El Economista, se informó que guardias nacionales, superados en número, fueron obligados a repletarse por grupos fuertemente armados de talamontes que operan en Tlalpan y Milpa Alta.

Lo saben en Palacio Nacional y en el Palacio del Ayuntamiento, pues detenerles no es tan difícil- no hay tantas rutas para sacar la madera ilegal-, pero son criminales violentos y habría heridos, quizá muertos.

El resultado es que los taladores son determinantes en el mercado de madera en toda la zona conurbada de la Megalópolis. Y la única imagen afectada es la del gobierno capitalino.

Imanol Ordorica: “I’m back”

Con la bandera del antimilitarismo reaparece Imanol Ordorika para aplicar su expertise en el movimiento que desde el Poder manejan para que “la revolución de las conciencias” se haga del control de las grandes instituciones de educación superior.

Su vinculación con muchos que hoy están en el Gobierno lopezobradorista, aviva la sospecha de que este movimiento no va por la libre, Imanol es liebre muy baleada para cometer tal error.

En círculos universitarios temen que en Palacio hay un perverso juego: “que la mano izquierda no sepa lo que hace la derecha” y que las ambiciones políticas hundan a la educación superior y a la Nación en la mediocridad de los “no aspiracionistas”.

NOTAS EN REMOLINO

Renunció Horacio Duarte a la Dirección General de Aduanas, En el Salón Tesorería ya no se vio tan girito como hace unas semanas. Quizá le hicieron una oferta que no pudo rechazar... Curioso que los que presumen de autoridad moral no tengan el menor escrúpulo en investigar el juez que ha liberado a la mayoría de los responsables del asesinato de los 43 muchachos normalistas, pues el centro Agustín Pro y Alejandro Encinas hicieron gestiones para esa liberación cuando aún no estaban en el Poder... En la Cámara de Diputados se oyó el grito de los corsarios del Caribe: ¡Al abordaje! y acordaron saquear las cuentas inactivas en los bancos! Unos 21 mil millones de pesos, según la CNBV... Obedientes, los diputados morenistas esparcieron la versión del titular de Gobernación de que el acuerdo con el PRI iba más allá de la reforma constitucional. Se fue el inquilino de Bucareli y dejó la víbora chillando... Cínica la frase de George Bernard Shaw: “La democracia es el proceso que garantiza que no seamos gobernados mejor de lo que nos merecemos” ...