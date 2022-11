Adán Augusto siembra, ¿para quién?

En este espacio se comentó hace semanas la reacción de los gobernadores luego de recibir la visita del Secretario de Gobernación Adán Augusto López, reacción que se traduce en discreto intercambio de dudas entre los mandatarios.

Si, pide aprobar la “reforma militar”, como en los años dorados del tapadismo del siglo pasado, el inquilino de Bucareli les deja mensaje: “el señor presidente confía en su respaldo a quienquiera que gane la candidatura de Morena a la Presidencia”.

Imposible negarse, pero eso no evita que se pregunten si el mensaje hace de don Adán Augusto algo más que el portador de un mensaje, mientras en palacio parecen disfrutar al ver cómo en el oficialismo cunde la cruel incertidumbre.

Error del INE y los zopilotes oficiales

En términos beisboleros alguien cometió hace dos meses un error de cabeza al no encargar a profesionales las preguntas para un sondeo sobre la reforma electoral del Gobierno de la República anunciada desde hace medio año.

Tiempo es política, dice el clásico reciente, y en día feriado la difunde el oficialismo y revolotean los zopilotes del oficialismo que enarbola la Gran Mentira de que antes de 2018 las elecciones han sido fraudulentas.

Los embusteros zopilotes oficiales, con el pretexto de roñosa austeridad, quieren despojar a los ciudadanos del poder que ha garantizado la limpieza electoral durante un cuarto de siglo al recibir y contar bien los votos emitidos en cada elección.

¿Quieren al Gobierno como Gran Elector?

En 1988, luego de sesión de la Comisión Federal Electoral, presidida por el titular de Gobernación Manuel Bartlett Díaz, un miembro de la Comisión me explicó por qué no sería el panista Jesús González Schmal senador por el DF, hoy CDMX.

“Matamos dos pájaros de un tiro. El panista tuvo impresionante respaldo de las clases medias, si le damos la senaduría a Muñoz Ledo, apaciguamos a los cardenistas y evitamos que, en seis años, desde el Senado, González Schmal construya una poderosa candidatura presidencial”.

Como dice el clásico, para las nuevas generaciones, ¿el sistema que quieren es aquel en que las elecciones no las decida el voto ciudadano, sino la politiquería del Gobierno de la República? Que no les digan, que no les cuenten.

NOTAS EN REMOLINO

Parece que por fin encontró el panista Marko Cortés una oferta que no podrán rechazar los diputados y senadores del PRI de Alejandro Moreno. “Si rechazan la reforma electoral, nos aliaremos con ustedes para respaldar la candidatura de la priísta Alejandra del Moral para la gubernatura del Estado de México”... Se afirma que el subsecretario Alejandro Encinas está agobiado, pero difícil que le acepten que se vaya de embajador en Cuba y dejarle la víbora chillando al presidente López Obrador... Donde se ha iniciado drástica purga en la Comisión Nacional del Agua, algo parecido cuando en el sexenio calderonista se despidió a funcionarios experimentados para garantizarles plazas a los fieles... Aumentó la tasa de la Reserva Federal de Estados Unidos y crea presión al Banco de México... Asesinaron a funcionario de la Comisión de Derechos Humanos de Guerrero... Sabia reflexión de Mark Twain: “Cada vez que usted se encuentre del lago de la mayoría, es tiempo de hacer una pausa y reflexionar” ...