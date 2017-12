Buen acuerdo

El operador de restaurantes CMR, de Joaquín Vargas, firmó un contrato con la unidad local de la firma suiza de alimentos Nestlé para establecer y operar cafeterías en el país bajo la popular marca de café soluble Nescafé.

CMR, que opera restaurantes de cadenas como Olive Garden, Red Lobster y The Capital Grille, dijo que el acuerdo le permitirá ampliar su portafolio de marcas e incursionar en el redituable segmento de tiendas de café.

Las acciones de CMR, que son de baja bursatilidad, no han registrado movimientos en el mercado desde el miércoles 6 de diciembre, cuando cerraron en 8.05 pesos.

Llega el mejor

El nuevo Leaf, vehículo ciento por ciento eléctrico de Nissan, que llegará a México en el 2018, fue reconocido en Reino Unido como el “mejor vehículo familiar”, premio que otorgan los Next Green Car Awards 2017.

El nuevo Nissan Leaf se ha reinventado por completo, pues además de ofrecer mayor autonomía se presentará con un estilo premium inesperado, característica que impresionó a los jueces, quienes lo eligieron por su rango de autonomía mejorado, diseño distintivo e innovadoras tecnologías de conducción.

De acuerdo con el jurado de Next Green Car Awards, el nuevo Nissan Leaf es una opción de movilidad sostenible y el rango de autonomía incrementado hará de éste una propuesta atractiva para muchos, al igual que su estilo premium.

Los premios Next Green Car Awards 2017 reconocen a los mejores vehículos eléctricos o green cars lanzados en el Reino Unido en el 2017.

Con ocho categorías diferentes, los ganadores son seleccionados de una lista de 32 modelos diferentes de 18 fabricantes.

De compras

La cadena de productos para mejorar el hogar Home Depot anunció la compra el jueves de The Company Store, como parte de sus planes para protegerse de competidores de ventas en línea como Amazon.com.

Home Depot dijo este mes que el paso vinculará más estrechamente sus tiendas con servicios en internet y entregas a domicilio.

La compañía ha escapado de la competencia que otros minoristas han sufrido por la expansión de Amazon, pero el director general Craig Menear ha prometido que llegará a los clientes donde quiera que estén. Home Depot espera que su página supere los 1,800 millones de visitas este año.

La adquisición permitirá a la compañía extender sus operaciones de ventas de decoraciones en Internet. The Company Store vende telas y decoraciones para el hogar.

Los términos del acuerdo no fueron revelados, pero no incluye las cinco tiendas minoristas de The Company Store.

Poco a poco

A casi dos meses de la primera apertura en México, Tim Hortons, cadena canadiense de comida rápida, abrió otro más dentro del plan que tiene de inaugurar nueve establecimientos en la Sultana del Norte.

El Parque Arboleda, ubicado en avenida Roble 660 en San Pedro Garza García, es la sede del segundo restaurante Tim Hortons en México. Posteriormente, Vía Puerta de Hierro, ubicada en el poniente de Monterrey, sobre las avenidas Puerta de Hierro y Paseo de los Leones, recibirá el tercer restaurante Tim Hortons en el país.

La firma señaló que continuará las tradicionales dinámicas de las inauguraciones o apertura de nuevas tiendas como obsequiar café y pan a los primeros clientes.

Spa de cerveza

El spa de cerveza Vopper obtuvo el Premio Guanajuato a la Competitividad Turística 2017, por ser el primero en su tipo en el estado y ampliar la variedad de tratamientos disponibles en los establecimientos de Mineral de Pozos.

La experiencia de este spa consiste en un baño de cerveza acompañado de masajes con bolsas de semillas calientes, cuyos orígenes se ubican en la República Checa y se extendió a diversos países de Europa.

Mineral de Pozos, situado a menos de tres horas por carretera desde la Ciudad de México, es pionero en México en este tipo de tratamientos y el spa fue inaugurado en octubre del 2016, por lo que ya tiene planes de expansión para el 2018 dentro de las instalaciones del Hotel Casa Diamante y en otros lugares como San Miguel de Allende.

Se expande

La firma Huawei, el principal fabricante chino de teléfonos inteligentes, lanzará su modelo Honor 7X en México, Chile y Colombia en el primer trimestre del 2018.

Con ello, los consumidores de América Latina ahora tendrán acceso a estos teléfonos inteligentes.

Incluso al modelo View 10 más adelante, sin rival cuando se trata de ofrecer funciones de primera clase y hardware a un precio por encima de los 200 dólares que cuesta en Estados Unidos el modelo 7X con 3GB de RAM y 32GB de almacenamiento, señaló el ejecutivo chino.