No hay fecha que no se cumpla, ni plazo que no se venza.

Frase popular

LA CONFIRMACIÓN SERÁ MUY FAVORABLE: medios internacionales destacan que altos funcionarios estadounidenses y chinos están programando más conversaciones comerciales uno a uno, en un esfuerzo por alcanzar un acuerdo comercial definitivo a principios de mayo, el cual el presidente Donald Trump y su homólogo chino, Xi Jinping, podrían firmar a finales del mismo mes de mayo. El representante comercial de EU, Robert Lighthizer, y el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, planean viajar a Beijing la semana del 29 de abril. La semana pasada (22 de abril), el vice primer ministro chino, Liu, viajó nuevamente a Washington para las negociaciones. Las dos economías más grandes del mundo están en la fase final de negociaciones para poner fin a la guerra comercial de nueve meses que ha afectado a los mercados y ha amenazado el crecimiento mundial. Mnuchin dijo el sábado que las dos partes se acercan a las rondas finales de negociaciones. Como indicación de que la administración de Trump está haciendo las concesiones necesarias para llegar a un acuerdo, Mnuchin indicó que el pacto tendrá una “aplicación real de ambas partes”. Eso significaría que EU, no sólo China, podría recibir sanciones si falla. La confirmación de un acuerdo no está 100% descontada en los precios, su anuncio sin duda propiciaría un nuevo avance en las bolsas de EU.

EMISORAS FAVORECIDAS: si bien varias empresas han visto mejorar sus precios anticipando el acuerdo comercial, algunas mantienen aún atractivo potencial. Un consenso de especialistas internacionales identifica empresas que generan más de una quinta parte de sus ingresos de China y que han tenido un desempeño inferior en los últimos tres meses, además de tener valuaciones atractivas en sus múltiplos P/U. Otras acciones que probablemente responderán bien incluyen aquellas en los sectores de energía y agricultura golpeados. Las compañías de energía podrían beneficiarse del plan de la administración Trump para exportar a China decenas de miles de millones de dólares en esquisto y gas natural líquido. Mientras tanto, los fabricantes de productos agrícolas pueden ver un aumento en las ventas si un acuerdo comercial implica que China compre “cantidades masivas” de productos agrícolas a EU, tal como lo prometió el presidente Trump. La tabla siguiente identifica un grupo de emisoras potencialmente favorecidas identificadas por especialistas, aunque en algunas el precio objetivo parece ya un tanto limitado.

MÁS SOBRE EMISORAS FAVORECIDAS: las acciones chinas no son todas atractivas y confiables. Una lección que muchos inversionistas aprendieron de la manera más difícil hace casi una década cuando las compañías chinas fraudulentas fueron, para citar al periódico inglés Barron’s, “toda la rabia”. Muchos entraron a los mercados utilizando un proceso llamado “fusión inversa” para evitar el escrutinio asociado con una Oferta Pública Inicial o IPO.

No obstante, existe un grupo muy selecto de compañías, líderes en el mercado, que observa normas contables internacionales que se consideran realmente confiables.

Se denominan acciones BAIT e incluyen “B” aidu, “A” libaba , “I” , y “T” encent . Este grupo de empresas tiene atractivos fundamentales en común:

1. Finanzas fuertes y un crecimiento estimado aún más fuerte.

2. Una huella global capaz de competir con las acciones del grupo FANG (Facebook, Amazon, Netflix y Google) en cada segmento de mercado.

3. Se negocian en bolsas de EU que requieren una mayor divulgación y una mejor contabilidad. La mayoría cotiza también en el Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC) en México.

4. Todas se centran en la tecnología y el crecimiento del consumidor, que es donde estará el crecimiento durante las próximas décadas.

5. Están generando un importante flujo de efectivo.

