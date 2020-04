El fin de semana México mantuvo en vilo el acuerdo preliminar que los países miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y otros 10 países no miembros habían esbozado para tratar de ajustar la oferta de petróleo crudo mundial frente al choque en la demanda, derivado fundamentalmente del brote del nuevo coronavirus o Covid-19. En principio, el acuerdo que se puso sobre la mesa a los 20 países presentes en este esfuerzo cooperativo fue que cada uno de ellos redujera su producción en 23% durante los meses de mayo y junio, con relación al volumen de producción que habían reportado en octubre del 2018, con excepción de Arabia Saudita y Rusia, quienes tendrían que instrumentar la reducción correspondiente a partir de un nivel de producción de 11 millones de barriles diarios, cada uno. El resultado era una reducción conjunta de 10 millones de barriles diarios durante los dos meses referidos, y de 8 millones de barriles diarios entre julio y diciembre.

Tomando en cuenta que la producción mundial de crudo ronda los 100 millones de barriles por día, una reducción consensuada de 10 millones de barriles diarios no es menor. La cuestión es que el choque por el lado de la demanda, por lo menos para el mes de abril se estima podría ser de hasta 30 millones de barriles por día. De acuerdo con otras estimaciones, la reducción promedio en la demanda para abril y mayo podría ubicarse en 19 millones de barriles por día. En teoría, las reducciones en la producción de Estados Unidos, Canadá, Noruega y Brasil permitiría que el recorte total sea de 15 millones de barriles diarios.

Fue ampliamente comentado cómo la secretaria de Energía, Rocío Nahle, sacó de balance no sólo a sus contrapartes en la discusión, sino también a todos los medios especializados que seguían de cerca la reunión de la OPEP, al señalar que México sólo podía comprometerse a recortar su producción en 100,000 barriles diarios, y no los 400,000 barriles que preveía el acuerdo preliminar para el caso de nuestro país. Eso impidió que se pudiera cerrar el acuerdo el 9 de abril. Después, supimos de la famosa conversación que el presidente López Obrador sostuvo con el presidente Trump, de la que surgió su generoso y desinteresado apoyo, que nuestro gran amigo dijo que ya le pagaremos después.

El tema no es menor, pues la activa intervención de Trump orilló a que finalmente Arabia Saudita diera su brazo a torcer el domingo y aceptara que México se saliera con la suya frente a todos los demás países. La cuestión es que el daño que México ocasionó a la percepción sobre la efectividad del acuerdo aún no está dimensionado. Ya sentó un precedente negativo para la siguiente ocasión que haya que negociar recortes adicionales, le restó credibilidad de antemano, y marcará a México como una contraparte a quien hay que encarecerle la negociación. Para empezar, hoy los mercados reaccionaron con poco entusiasmo, al grado de que el crudo WTI cerró con una ligera caída. Es posible que sólo se haya evitado que los precios sigan cayendo, pero que no se haya conseguido el escenario de incrementos que estimaba la OPEP. En cualquier caso, la obsesión de apostarle todo a Pemex, incluso frente a la crisis provocada por el Covid-19, será muy costosa para México.

*El autor es economista.