El presidente López Obrador está anunciado como participante en la reunión virtual de alto nivel sobre cambio climático a la que convocó el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para hoy. Sin embargo, las declaraciones que hizo el pasado fin de semana sobre esta reunión sugieren que no tiene un entendimiento completo del contexto de la reunión, de lo que se espera de los países participantes ni tampoco de cuáles son algunas de las oportunidades que México tiene para sumarse de forma adecuada a esta cruzada de alta diplomacia mundial por el clima que Estados Unidos re-lanza hoy y mañana. Espero que este artículo sirva de “acordeón” para que la posición y propuestas que México presente en la reunión sean adecuadas y pertinentes, consistentes con lo que se espera que los principales países del mundo pongan sobre la mesa.

Contexto de la reunión

Estados Unidos acaba de regresar al Acuerdo de Paris y anunciará metas de reducción de emisiones para el 2030, mucho más ambiciosas que las que planteó originalmente en 2015. El Reino Unido, Japón, Corea del Sur y algunos otros países probablemente hagan anuncios semejantes. De eso se trata la reunión: que los países le digan al mundo que son serios en el combate al cambio climático y que sus políticas nacionales sobre energía, transporte, agricultura, petróleo y gas, etc. se adecuarán rápidamente para que la economía pueda descarbonizarse para combatir el calentamiento global.

La Unión Europea y cada vez más países se han comprometido en los últimos meses a alcanzar cero emisiones netas (neutralidad de carbono) para el año 2050. El mayor emisor del mundo, China, ya se comprometió a esta misma meta para el año 2060. Cumplir estas metas implicará transformaciones tecnológicas y económicas de una escala y rapidez nunca vistas. En este contexto México debe hablar en la cumbre sobre medidas concretas y de alta relevancia que le permitirán reducir sus emisiones y avanzar de forma clara hacia el cumplimiento de nuestra meta de 22% menos emisiones para el 2030.

La comunidad internacional espera que antes de noviembre de este año, cuando se celebre la próxima reunión formal de naciones unidas sobre el clima (COP26), México entregue al Acuerdo de París metas más ambiciosas que las de 2015 (ratificadas a finales del 2020). Aún más importante será mostrar al mundo que las políticas de nuestro país, por ejemplo en materia de energía, son consistentes con la protección ambiental y climática.

México podría incrementar en vez de reducir sus emisiones contaminantes, si la propuesta de Ley de la Industria Eléctrica impulsada desde la Presidencia es aprobada. México está hoy identificado, junto con Brasil, Australia y Rusia, como uno de los países del G20 donde no le está dando atención al cambio climático.

2. propuestas del presidente

El programa Sembrando Vida (SV) de reforestación corresponde a uno de los proyectos del conjunto conocido en la jerga climática mundial como “soluciones basadas en la naturaleza” (SBN). Muchos países han llevado a cabo programas de reforestación. Sin embargo, algunos de ellos han sido criticados por hacerlos con un limitado número de especies de plantas o porque las especies plantadas son ajenas a los ecosistemas originalmente presentes en las zonas deforestadas. Otras modalidades SBN para evitar deforestación de selvas y bosques nativos son esquemas de protección legal (reservas o parques naturales) o pago por servicios ambientales (PSA), como el que tenía México hasta que fue cancelado por la actual administración, el cual otorgaba una contribución monetaria a los propietarios de tierras por preservar ecosistemas nativos, evitando con ello su deforestación (además de contribuir a conservar la biodiversidad).

SV tiene el potencial de contribuir con una captura de carbono positiva en términos netos – siempre y cuando se implemente adecuadamente, promoviendo la reforestación sólo en áreas degradadas y deforestadas con anterioridad a la aparición de este programa. Sin embargo, hay evidencia de que, en algunos sitios, por errores de diseño del programa, éste ha generado el incentivo perverso de inducir la deforestación de áreas que contaban con vegetación nativa. No hay un registro detallado y confiable que permita cuantificar con precisión el número y la superficie correspondiente a estos casos.

Por otro lado, no es correcto presentarlo como el mayor programa de reforestación del mundo. China e India llevan más de una década con programas de reforestación con coberturas geográficas y números de árboles varias veces mayores a SV, el cual, por sí solo no puede constituirse en la “solución” con la que México cumplirá con sus compromisos climáticos dentro del Acuerdo de París. En el mejor de los casos, la siembra de 325 millones de árboles frutales y maderables entre 2018-24 en poco más de 1 millón de hectáreas podría contribuir durante el período de 2020-2030 (el “período de cumplimiento” de las metas climáticas iniciales de los países bajo el Acuerdo) con una reducción (o captura) de emisiones de bióxido de carbono del orden de 21.8 millones de toneladas CO2 para el 2030. Este escenario optimista, no considera las pérdidas por la deforestación que SV a inducido en algunos predios ni tampoco posibles pérdidas futuras del arbolado por incendios y plagas. Esta cantidad de emisiones evitadas constituye sólo el 10% de los 218 millones de toneladas de CO2 que nuestro país debe reducir antes del 2030 si ha de cumplir con la meta que ofrecimos dentro del Acuerdo de Paris.

Repotenciación de plantas hidroeléctricas

La propuesta de repotenciar con turbinas nuevas las principales plantas hidroeléctricas del país tendrá, en caso de implementarse, un impacto en la reducción de emisiones incluso más modesto que SV. La medida es indudablemente positiva pues logrará que se genere más electricidad limpia para los mismos volúmenes de agua utilizados. Sin embargo, para que contribuya a nuestra meta de reducción de emisiones de CO2 es indispensable que esta generación de electricidad incremental sustituya electricidad que hoy es generada por combustibles fósiles, en especial que sustituya el uso de combustóleo o por carbón.

Es importante señalar que la mayor limitación para generar electricidad en las plantas hidroeléctricas del país se debe a la falta de suficiente agua durante el año como para aprovechar al máximo la infraestructura instalada. La capacidad hidroeléctrica instalada en el país es de alrededor 12,778.2 MW. Del 2017 a 2020 la contribución de la generación hidroeléctrica en la matriz nacional fue del 7.4 al 10.5%. Se ha estimado que la mejoría en eficiencia con las nuevas turbinas comparada con las turbinas existentes sería del 10-15% y que el incremento en generación eléctrica pudiera ser del orden de 2,600 GWh. Por este motivo, al igual que con SV, si bien la repotenciación de las hidroeléctricas es una buena medida, no será la medida que por si sola tenga el peso. Su contribución a la mitigación que requiere México sería en el orden de 5-10 millones de toneladas de CO2 equivalente. Una fracción pequeña de los 218 millones de toneladas que se tienen que reducir antes del 2030.

3. Otras medidas que México puede proponer

¿Qué más puede plantear el presidente López Obrador en la reunión convocada por Biden? Esta nota sería de poca utilidad si no propusiera por lo menos algunas otras acciones de política y medidas concretas de mitigación de emisiones que sean serias, pertinentes, cumplibles y además de interés especial para nuestros socios estadounidenses.

Efectivo control de las emisiones de metano en actividades petroleras, a través de: asegurar la implementación efectiva de los Lineamientos para para la prevención y el control integral de las emisiones de metano del sector hidrocarburos. Las empresas internacionales que trabajan en México están listas para avanzar en su cumplimiento y Pemex debe hacer su parte y desistirse de seguir solicitando prórrogas. Estudios recientes han mostrado que se ha subestimado en México (y en otros países) el volumen de emisiones de metano que llegan a la atmósfera.

Homologar normas de emisiones contaminantes del sector transporte. En los últimos 15 años se ha rezagado la normatividad ambiental sobre emisiones contaminantes de vehículos nuevos a gasolina y a diesel (respecto de EU y Canadá), debido a que la industria automotriz y de camiones en México ha logrado una exitosa captura regulatoria. En la práctica, este sector determina qué estándares se deben cumplir y bajo qué calendarios. Esto debería terminar, pero no ha sido así. El presidente López Obrador tiene la oportunidad de actualizar la regulación de emisiones del sector transporte, homologándola con la de EU y reducir sus impactos en la salud pública.

Actualizar las normas de eficiencia vehicular. Hoy México tiene una de las peores normas de rendimiento de combustible (eficiencia vehicular)–NOM 163. El promedio de emisiones de bióxido de carbono por kilómetro recorrido de los vehículos que se venden en el país es mucho mayor que lo que debería ser. La presente administración ha revisado el caso, pero no ha tenido la determinación o el valor para mejorar nuestra antigua norma y ha cedido ante las presiones de la industria. Una mejor eficiencia en los vehículos ayudaría además a reducir la demanda proyectada de consumo de gasolinas en el país.

Descarbonización de la matriz eléctrica. La mejor forma de avanzar en esta materia es combinando dos decisiones. Eliminación inmediata del uso de combustóleo y de carbón, e impulsar las energías renovables.

Las políticas en materia de electricidad de esta administración han sido las más controversiales por ir en contra de toda racionalidad económica, social, ambiental y climática, y este sector es donde existen las mayores oportunidades para tener múltiples beneficios. El probable rechazo de la Suprema Corte de Justicia a la nueva Ley de la Industria Eléctrica propuesta por el presidente abrirá una oportunidad.

El gobierno federal, los gobiernos estatales, la sociedad y las empresas de energía podrán formular nuevas políticas y nuevos proyectos. Un impulso renovado a las energías renovables y despliegue de generación solar distribuida en millones de hogares de ingresos bajos. También permitirá el desarrollo de reglas justas para la participación privada, énfasis en los procesos de consulta pública, indígena y ambiental para asegurar que los proyectos de energía maximizan los beneficios monetarios y de infraestructura de las comunidades que decidan participar

Con el impulso a la generación solar distribuida, se propone remplazar los subsidios a las tarifas eléctricas en sectores de bajo consumo y bajo ingreso por subsidios para instalación de techos solares en millones de casas. Este programa permitiría alcanzar el acceso universal a la energía y reducir de forma significativa la pobreza energética en la que viven millones de mexicanos.

*El autor es doctor en Ciencias Ambientales por el Colegio Imperial de Ciencia, Tecnología y Medicina de Londres. Es director ejecutivo fundador de Iniciativa Climática de México A.C.