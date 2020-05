Quizá, como dicen, sea apresurada la reactivación gradual de la economía que está por poner en marcha el gobierno de la República, sea forzada por la estrecha vinculación de la economía mexicana con la estadounidense, no voluntaria.

Pero deberá ser voluntario un riguroso análisis de la devastación económica que se hará evidente, conforme se levante la contingencia sanitaria, una devastación que sólo puede empezar a corregirse con acciones concretas.

Enfrentará el gobierno de la República retos inusitados, porque hace más de un siglo que no enfrenta la nación dos emergencias simultáneas y la realidad forzará a repensar algunas de las premisas de sus políticas públicas. ¿Podrán hacerlo?

De reumático a anémico, el Estado

En este espacio se ha sostenido que el decreto de austeridad convertido en Palacio Nacional en iniciativa de ley, que con toda oportunidad creó tal polémica, evitó una discusión pública de cómo se desangró Pemex en el primer trimestre.

Eso no significa que el presidente de la República no esté decidido a seguir adelante con su afán de recortar, recortar y recortar el gasto del gobierno, para liberar recursos para los programas sociales, el leitmotiv del sexenio.

Insiste en no gastar ya ni en los más cotidianos gastos de oficina, de teléfono y energía eléctrica. Es posible que no tenga para ser testigo de cómo lo que llama “elefante reumático” va a enflaquecer, hasta que sea el Estado anémico.

Constitución, clave para la reactivación

Hace varios años, le dijo Giovanni Sartori a Leonardo Curzio que los Constituyentes de 1917 habían hecho una muy buena Constitución, en la cual, conociendo a su pueblo, previeron facultades suficientes para toda contingencia a los gobernantes.

Un ejemplo, son las amplísimas facultades otorgadas al Consejo General de Salubridad para proteger la salud de todos los mexicanos, facultades que por razones que uno ignora, el gobierno lopezobradorista tiene pudor de utilizar.

Por ejemplo, en casos de emergencia, la Constitución otorga facultades para cerrar las fronteras entre estados, la cual, en las actuales circunstancias quizá hubiera sido útil en combatir al Covid-19.

A menos que los funcionarios del gobierno lopezobradorista consideren “autoritarias” las facultades que les otorga la misma Constitución que juraron respetar y hacer respetar cuando tomaron posesión de sus puestos.

Notas en remolino

Anunció el Consejo Coordinador Empresarial tener listas sus propuestas para la recuperación de la crisis económica. Falta ver que los escuchen, porque oírlos es fácil... Avaló el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la decisión del INE, que prohibió al gobierno federal distribuir a los solicitantes de créditos a la palabra, la carta que firmaba el presidente López Obrador... En el Banco de México no quieren precipitarse, pero ya discuten medidas adicionales para apuntalar una eventual recuperación de la economía... Es inaceptable que el IMSS le niegue pruebas de coronavirus a su personal que, aunque no atiende a pacientes con Covid-19, sí está en los hospitales donde los atienden. Quizá, porque llamarlos héroes no cuesta nada y las pruebas sí exigen desembolsar dinero...